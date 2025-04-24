23.04.2025, 17:10 47436
С казахстанскими товаропроизводителями заключат договоры на 1,4 трлн тенге
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане количество заключенных договоров с отечественными производителями планируется увеличить с 1,1 трлн тенге в 2024 году до 1,4 трлн тенге в 2025 году, сообщает пресс-служба премьер-министра страны.
В ходе заседания совета директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" было уделено внимание проводимой работе по поддержке отечественных товаропроизводителей. В частности, порядком закупок фонда предусмотрены: первоочередный закуп товаров у ОТП, обязательства подрядных и субподрядных организаций по приобретению товаров у ОТП при выполнении работ и услуг, а также более 16 дополнительных мер поддержки.
Кроме того, по программе импортозамещения в прошлом году "Самрук-Қазына" заключил с казахстанскими предпринимателями офтейк-контракты на 191 млрд тенге - рост в 10 раз. Одной из мер поддержки бизнеса является электронный магазин skstore.kz. На платформе зарегистрировано более 13 тысяч представителей МСБ и 500 отечественных товаропроизводителей. По итогам 2024 года количество заказов составило 25 тысяч на сумму 14,6 млрд тенге, рост по сравнению с 2023 годом - в 7 раз", - проинформировали в пресс-службе.
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил руководству "Самрук-Қазына" и профильным министерствам обеспечить своевременную реализацию проектов ввиду их мультипликативного эффекта на инфраструктуру, энергетику, транспортную логистику, промышленное и экономическое развитие Казахстана.
Ранее сообщалось, что реестр отечественных производителей создадут в Казахстане.
новости по теме
24.04.2025, 08:35 7346
Более 100 ирригационных каналов отремонтируют в Туркестанской области
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Туркестан. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Более 100 ирригационных каналов будут отремонтированы в Туркестанской области. Об этом сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
По его словам, осенью при поддержке Исламского банка развития начнется реконструкция канала им. Д. Алтынбекова и других водохозяйственных объектов региона.
В общей сложности в Туркестанской области мы планируем отремонтировать более 100 каналов. Кроме того, решается вопрос об оснащении предприятия "Казводхоз" новой техникой. В общей сложности будет закуплено 757 единиц, из которых на данный момент получено уже более 300. Туркестанский филиал "Казводхоза" получит 135 единиц техники", - сказал министр.
По данным Минводных ресурсов, также в Уйгурском районе Алматинской области при содействии Исламского банка развития планируется провести ремонт водохозяйственных сооружений. На сегодня местные исполнительные органы подготовили проектно-сметную документацию. Ожидается, что ремонтные работы начнутся в 2026 году.
23.04.2025, 18:00 43726
Обращений от казахстанцев после землетрясения в Турции не поступало - МИД
Рассказать друзьям
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что обращений от граждан страны после землетрясения в Турции не поступало, передает корреспондент агентства.
На данный момент обращений от граждан Казахстана, находящихся в Турции, в генеральное консульство РК в Стамбуле не поступало. Министерство иностранных дел РК отслеживает развитие ситуации в координации с турецкими властями и дипломатическими представительствами Казахстана в Турции", - заверили в ведомстве.
По данным МИД, на консульском учете генконсульства РК в Стамбуле состоят 1137 граждан Республики Казахстан.
Призываем наших соотечественников сохранять спокойствие и осторожность, а также неукоснительно следовать рекомендациям местных властей", - добавили в министерстве.
Напомним, сегодня сильное землетрясение произошло в Стамбуле. Магнитуда составила 6,2 балла. После землетрясения в городе последовали афтершоки.
23.04.2025, 17:48 45061
Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии в связи с терактом в Пахалгаме
Президент Казахстана решительно осудил жестокий акт насилия
Рассказать друзьям
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с чудовищным терактом в городе Пахалгаме, сообщает пресс-служба главы государства.
Глава государства решительно осудил этот жестокий акт насилия и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении.
Напомним, не менее 27 человек погибли и 12 получили ранения в результате нападения террористов в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал News18.
Кроме того, представители властей Джамму и Кашмир отметили, что обеспокоены этим нападением в связи с планируемым на начало июля массовым паломничеством в пещеры Амарнатх - одну из наиболее известных индуистских святынь, расположенную в Джамму и Кашмире. Ожидается, что в начинающемся 3 июля 38-дневном паломничестве примут участие десятки тысяч людей.
23.04.2025, 14:02 57856
Конго-крымская геморрагическая лихорадка: Минздрав призвал казахстанцев остерегаться клещей
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения РК обратилось к казахстанцам с просьбой соблюдать меры безопасности в связи с сезонным распространением конго-крымской геморрагической лихорадки, переносчиками которой являются клещи.
В связи с сезонным подъемом активности клещей, которые являются переносчиками опасных заболеваний, Министерство здравоохранения призывает население строго соблюдать меры предосторожности при нахождении на открытой местности и при уходе за домашними животными", - говорится в сообщении Минздрава.
Во избежание заражения следует:
• использовать отпугивающие аэрозольные репелленты и закрытую одежду;
• ежедневно осматривать кожу и одежду;
• избегать контакта с кровью животных без защиты;
• проводить противоклещевую обработку животных и скотопомещений, расположенных в природных очагах.
Вакцины против ККГЛ в настоящее время не существует. Учитывая, что при несвоевременно начатом лечении заболевание ККГЛ может закончиться смертельным исходом, при укусе клеща необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью", - пояснили в Минздраве.
Там напомнили, что удалять клещей самостоятельно не рекомендуется.
В целях профилактики укусов клещей санитарно-эпидемиологической службой в регионах созданы санитарные защитные зоны вокруг 149 неблагополучных по ККГЛ населенных пунктов. Противоклещевой обработкой охвачено 354 830 голов скота, в 155 населенных пунктах прошла дезинсекция скотопомещений", - проинформировали в Минздраве.
Для справки
Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) - опасное вирусное заболевание, которое передается преимущественно через укусы клещей, напомнили в ведомстве. Природные очаги ККГЛ имеются на территории Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областей и Шымкента. Там обитают иксодовые клещи, которые являются основными переносчиками ККГЛ, при этом клещи паразитируют на домашних и диких животных.
Наибольшее число пострадавших людей от укусов клещей регистрируется в мае-июне. Ежегодно фиксируется от 7 до 15 тысяч случаев.
В этом году в медицинские организации эндемичных областей с жалобами на укусы клещей обратилось 434 человека.
Напомним, в 2023 году в Казахстане три человека стали жертвами конго-крымской геморрагической лихорадки. Тогда скончались два жителя Кызылординской области и подросток в Туркестанской области. Подавляющее большинство заболевших были госпитализированы в тяжелом состоянии. 70 процентов из них несвоевременно обратились за медицинской помощью, несмотря на наличие клинических симптомов.
23.04.2025, 12:45 62921
Новый подход к обеспечению безопасности: дороги сужают в Казахстане
На суженном участке водитель автоматически снижает скорость и становится внимательнее
Фото: polisia.kz
Рассказать друзьям
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан сужают дороги для обеспечения безопасности на наиболее аварийно-опасных участках трасс, сообщает Polisia.kz.
В связи с участившимися фактами ДТП, особенно на трассах, МВД в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога" провело анализ всех автодорог и определило наиболее аварийно-опасные участки. Именно на этих отрезках внедряется новый подход - метод сужения дороги", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что такой метод применяется в странах ОЭСР и США. Цель - не проверка, а исключительно профилактика.
На суженном участке водитель автоматически снижает скорость и становится внимательнее. Это делает проезд через опасную зону более безопасным. Полицейские проводят краткую профилактическую беседу, чтобы убедиться, что человек за рулем не устал и может продолжать путь. Кроме этого, для обеспечения порядка МВД активно применяет дроны и скрытое патрулирование", - добавили в полиции.
Ранее сообщалось, что в Алматы участились ДТП с участием детей.
23.04.2025, 12:17 63876
Сельхозугодья и земли лесного фонда разрешат изымать под строительство водохранилищ
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки по вопросам лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий, которые разрешают изымать сельхозугодья и земли лесного фонда под строительство водохранилищ, сообщает пресс-служба нижней палаты РК.
В целях строительства и функционирования водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение, и защитных сооружений от селей, оползней и лавин поправками разрешается изъятие орошаемых сельхозугодий, земель опытных полей научно-исследовательских и учебных заведений сельскохозяйственного, биологического, ирригационно-мелиоративного, рыбохозяйственного профиля, а также лесного и водного фонда", - говорится в документе.
Также земли особо охраняемых природных территорий разрешат переводить под соцобъекты: лечебные и образовательные учреждения, действующие кладбища и инженерную инфраструктуру: канализационно-очистные сооружения, линии электропередачи, которые существовали до создания и расширения ООПТ.
Поправки допускают и перевод земель государственного лесного фонда в земли других категорий для строительства коммуникаций сетей инженерного и коммунального обеспечения.
Также законопроект разрешает сенокос на специально выделенных участках Алакольского государственного природного заповедника для нужд местного населения в порядке, установленном уполномоченным органом.
Рванее эксперты прокомментировали планы правительства и местных властей по масштабной застройке гор и передаче около 20 тысяч гектаров территории Иле-Алатауского национального парка государственному региональному природному парку "Медеу". По их мнению, запланированное развитие горного туризма Алматы приведет к разрушению экосистем и ухудшению экологии города.
23.04.2025, 11:53 66426
Более 1,5 тысячи нарушений ПДД водителями мопедов выявлено в Алматы
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - За последние недели в Алматы было выявлено более 1,5 тысячи правонарушений со стороны водителей мопедов, сообщила сегодня на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций официальный представитель департамента полиции города Алматы Салтанат Азирбек.
Среди них: отсутствие регистрации, вождение без водительских прав, управление в состоянии опьянения и другие серьезные нарушения.
Азирбек напомнила, что в Алматы ужесточили контроль за мопедистами. На сегодня более 12 тысяч из них прошли регистрацию, получили номера, водительские удостоверения и страховые полисы.
Сейчас в городе продолжается оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога". Особое внимание уделяется владельцам мопедов и мототранспорта. Все водители мопедов обязаны иметь при себе: водительское удостоверение соответствующей категории, регистрационный номер, техпаспорт, страховой полис, подтверждение прохождения техосмотра.
Эти меры направлены не только на выполнение закона, но и на защиту человеческой жизни. Это шаг к снижению аварийности и укреплению дисциплины на дорогах", - подчеркнула спикер.
С начала года в Алматы произошло 233 дорожно-транспортных происшествия с участием мопедов, в которых пострадало 243 человека. Около 500 мопедов были водворены на специализированные штрафные стоянки.
Полиция Алматы продолжит проводить рейды и разъяснительную работу. Мы будем действовать строго, но в рамках закона. Цель одна - обеспечить безопасность каждого жителя города. Закон и порядок - это не просто лозунг, это наш ориентир", - подытожила Салтанат Азирбек.
Напомним, с 5 апреля мопеды официально приравнены к механическим транспортным средствам. Если раньше за нарушение ПДД водителей мопедов наказывали штрафом в размере 2 МРП, то после принятия норм они будут привлекаться к ответственности по аналогии с водителями автомобилей.
23.04.2025, 11:16 63001
В Казахстане усиливают охрану прав интеллектуальной собственности
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении проект закона с изменениями и дополнениями по вопросам интеллектуальной собственности, сообщает пресс-служба нижней палаты.
Законопроектом вводятся дополнительные правовые инструменты по охране и защите прав интеллектуальной собственности, созданию благоприятных условий для ее развития, привлечению инвестиций в страну и развитию креативной экономики. Изменения и дополнения вносятся в Гражданский кодекс, Кодекс "О таможенном регулировании в Республике Казахстан" и пять законов", - заявили в пресс-службе.
Также предлагается увеличить срок подачи возражения против регистрации обозначения в качестве товарного знака с одного до двух месяцев.
Зачастую месячного срока недостаточно для фиксации нарушения, так как требуется подготовить ряд необходимых материалов для направления возражения. В ином случае существует риск регистрации незаконного товарного знака", - сообщили в мажилисе.
Кроме того, вводятся дополнительные ограничения прав авторов, связанных с распространением, доведением до всеобщего сведения, публичным исполнением их опубликованных произведений.
Таким образом, лица с нарушениями зрения и иными ограниченными способностями получат возможность воспринимать печатную продукцию к обнародованным произведениям без согласия авторов", - пояснили в пресс-службе.
Помимо этого, регистрация товарных знаков будет ускорена.
Законопроектом по вопросам интеллектуальной собственности предусмотрена норма по ускорению проведения экспертизы и регистрации обозначений в качестве товарных знаков. Предлагается сроки предварительной экспертизы сократить с одного месяца до 10 рабочих дней, а полной экспертизы - с семи до трех месяцев с даты подачи заявки. Нововведение поможет предотвратить недобросовестные действия со стороны третьих лиц, нацеленных на получение выгоды за счет использования развивающегося бренда", - сообщили в мажилисе.
Также вводится специализация патентных поверенных по средствам индивидуализации и объектам промышленной собственности. Подчеркивается, что отсутствие в настоящее время приводит к ограниченной экспертизе в определенных областях интеллектуальной собственности, в особенности технически сложных.
Кроме того, поправками уточняются основания отказа в регистрации товарных знаков.
Ранее сообщалось, что Казахстан зарекомендовал себя как региональный лидер в защите прав интеллектуальной собственности.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
24.04.2025, 08:35Более 100 ирригационных каналов отремонтируют в Туркестанской области 24.04.2025, 09:273231АФМ пресекло незаконную микрофинансовую деятельность в Костанайской области 24.04.2025, 10:071746Жительницу Астаны осудили за пропаганду терроризма 24.04.2025, 10:22В Актобе вынесен приговор в отношении временно исполняющего обязанности руководителя департамента санэпидконтроля1041В Актобе вынесен приговор в отношении временно исполняющего обязанности руководителя департамента санэпидконтроля 17.04.2025, 17:10202176Озвучена стоимость проезда на LRT в Астане 17.04.2025, 12:04184141Казахстанцы стали меньше ходить в библиотеки и тратить деньги на книги 18.04.2025, 16:35Каждый ребенок имеет право на уважение - в Минпросвещения отреагировали на скандал вокруг видео с участием мальчика172746Каждый ребенок имеет право на уважение - в Минпросвещения отреагировали на скандал вокруг видео с участием мальчика 20.04.2025, 09:19163716Праздник Воскресения Христова отмечают в Казахстане 18.04.2025, 20:32160691Глава государства наградил полицейских Мангистауской области 26.03.2025, 19:19251646В Алматы автодилер заплатил штраф в 88 млн тенге за навязывание допуслуг 26.03.2025, 19:42250311В СКО жителей поселка переселят из-за угрозы затопления 26.03.2025, 18:25Мальчику изрезали лицо в Астане: в Казахстане намерены усилить ответственность опекунов за отказ от лечения243911Мальчику изрезали лицо в Астане: в Казахстане намерены усилить ответственность опекунов за отказ от лечения 27.03.2025, 19:46237911Регистрация смартфонов в Казахстане: Минцифры сделало заявление 27.03.2025, 11:38229391Предприниматели устроили незаконную торговлю на территории музея-заповедника в Жамбылской области
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?