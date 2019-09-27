С начала года в Кызылординской области создано почти 9 тыс. новых рабочих мест

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Кызылорда. 26 сентября. Kazakhstan Today - За январь - август 2019 года в Кызылординской области создано почти 9 тыс. новых рабочих мест, передает Kazakhstan Today.

Численность рабочей силы в регионе за первый квартал 2019 года составила 347,9 тыс. человек (1 квартал 2018 года - 344,7 тыс. человек), численность занятого населения - 331,4 тыс. человек (I квартал 2018 года - 328,1 тыс. человек). Общий уровень безработицы - 4,8%. За отчетный период создано 8721 (70,9%) новых рабочих мест, 8095 - постоянных (65,8%).

Для реализации программы "Енбек" в регионе выделено 10,2 млрд тенге. В целях подготовки кадров с техническим и профессиональным образованием на обучение были отправлены 1515 человек. На краткосрочное обучение - 1067 человек.

На обучение основам предпринимательства в рамках проекта "Бастау Бизнес" направлено 825 человек, из них 757 завершили обучение, 141 получили микрокредиты и 309 - государственные гранты.

С целью поддержки предпринимательских инициатив в сельской и городской местности 598 гражданам были выданы микрокредиты. Дополнительно было создано 467 постоянных новых рабочих мест.

На реализацию новых бизнес-идей выдано 2637 грантов на сумму 1137,2 млн тенге, 757 человек получили гранты и открыли собственное дело.

Кроме того, 17 295 человек были охвачены активными мерами занятости. Так, на свободные рабочие места устроены 8337 человек, на социальные рабочие места - 1039, на молодежную практику - 2508, на общественные работы - 5411 человек.

Количество получателей адресной социальной помощи в регионе увеличилось в 3,7 раза (с 34 312 до 129 525). По решению местных представительных органов 8126 жителям региона определенных категорий выплачены социальные выплаты в размере 650,5 млн тенге. 2906 семей получили благотворительную помощь на сумму более 127 млн тенге, пишет primeminister.kz

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