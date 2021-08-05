Сапархан Омаров избран на должность председателя правления НК "Продкорпорация"

НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - Сапархан Омаров избран на должность председателя правления акционерного общества "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Учитывая многолетний опыт С. Омарова в области обеспечения продовольственной безопасности и содействия развитию зерновой отрасли Республики Казахстан, а также наличие практического успешного опыта работы в системе формирования государственного резерва зерна, приказом и. о. министра сельского хозяйства Республики Казахстан №227 от 28 июля текущего года, по согласованию с правительством РК, Омаров Сапархан Кесикбаевич избран на должность председателя правления акционерного общества "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация", - сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК.

Как отметили в ведомстве, на сегодняшний день перед Продовольственной контрактной корпорацией стоят задачи проведения форвардного закупа сельхозпродукции. "Накопленный опыт работы в сельском хозяйстве С. Омарова, позволит ему эффективно выполнять задачи и цели, поставленные перед корпорацией", - сообщили в МСХ.

Сапархан Омаров родился 5 мая 1968 года.

С 1996 года по 2007 годы проработал в АО "Продовольственная контрактная корпорация". За 11 лет работы в Продкорпорации прошел путь от начальника отдела до вице-президента. С 2008 по 2011 годы работал государственным инспектором администрации президента РК, с 2011 по 2014 годы являлся членом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета. В течение 2 лет трудился вице-министром сельского хозяйства Республики Казахстан.

С 24 марта 2016 года избран депутатом мажилиса парламента РК, являлся председателем Комитета по аграрным вопросам. С 25 февраля 2019 года, в течение 2,5 лет являлся министром сельского хозяйства. Награжден орденами "Парасат" и "Курмет", государственными юбилейными медалями, в 2010 году благодарственным письмом Первого Президента Республики Казахстан.

Еще один вызывающий беспокойство вопрос - обеспечение кормами. Ситуация усугубилась из-за неблагоприятных погодных условий и неэффективного прогнозирования. Только в Мангистауской области количество погибшего скота достигло 3 тысяч. Акиматами и Министерством сельского хозяйства не были приняты правильные решения. Не проводилась четкая и системная работа. В результате фермеры оказались в трудном положении. Нет никаких конкретных действий и обратной связи. Поэтому фермеры обратились за помощью непосредственно ко мне. Конечно, засуха - природное явление. Я это прекрасно понимаю. Но это только одна сторона вопроса. Прежде всего в такое непростое время профильное министерство должно было принимать оперативные и ответственные решения. Однако министерству не удалось эффективно организовать работу. Поэтому считаю правильным, чтобы министр Сапархан Омаров как лицо, несущее персональную ответственность за ситуацию в отрасли, подал в отставку", - сказал президент.

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