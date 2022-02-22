Саткалиев доложил Токаеву об исполнении плана мероприятий по реформированию фонда "Самрук-Казына"

Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное совещание по вопросам электроэнергетической отрасли, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Министерством энергетики доложено о предпринимаемых мерах по недопущению ограничений подачи электроэнергии для населения и промышленного сектора, а также об ограничениях электрической мощности для цифровых майнеров, сообщает
пресс-служба премьер-министра РК.
В настоящее время в регионах страны осуществляются контрольные мероприятия мобильных групп, сформированных из числа сотрудников Министерства энергетики и правоохранительных органов.
По результатам проведенных с 18 по 20 февраля оперативно-розыскных мероприятий остановлено 34 незаконно действовавших объекта в Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях. Суммарный объем ограниченной электрической мощности составил
202 МВт.
Отмечается, что незаконная деятельность по цифровому майнингу ведется в каждом регионе республики, работа по выявлению которых продолжается. В отношении выявленных субъектов проводятся следственные мероприятия.
Ранее Системным оператором (АО "KEGOC") введены ограничения электрической мощности на 380 МВт для цифровых майнеров.
Необходимо активизировать работу по выявлению и отключению от электроэнергии незаконной деятельности цифрового майнинга. Также Агентству по финансовому мониторингу совместно с Комитетом государственных доходов МФ и МЦРИАП нужно проработать вопрос оценки ущерба от незаконных майнеров", - сказал Смаилов.
Премьер-министр поручил усилить работу по принятию решительных мер в отношении незаконных субъектов цифрового майнинга.
Напомним, крупную майнинговую ферму в Жамбылском районе Алматинской области выявили
специалисты областной антикоррупционной службы совместно с сотрудниками областного департамента экономических расследований. Сотрудниками столичного департамента Агентства по финансовому мониторингу выявлена
майнинговая ферма, незаконно подключенная к линии электропередач.
Напомним, в Казахстане налог для "белых" майнеров могут увеличить
в 10 раз. Также в РК предложили конфисковывать
имущество "серых" майнеров и ограничивать их IP-адреса.
Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на брифинге в службе центральных коммуникаций назвал
цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии.