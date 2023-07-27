Саудовская Аравия является ключевым стратегическим партнером Казахстана - Токаев

Фото: Акорда

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Джидда. 20 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Саудовская Аравия является ключевым стратегическим партнером Казахстана в исламском и арабском мире. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.





Как сообщила пресс-служба Акорды, лидер Казахстана поблагодарил его за приглашение принять участие в первом саммите глав государств "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива" и оказанное гостеприимство.





В ходе встречи были рассмотрены вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействия в энергетике, включая "зеленую" энергию, туризме, аграрной и транспортно-логистической сферах.





В свою очередь наследный принц Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд отметил, что Казахстан является надежным и важным партнером Саудовской Аравии в регионе Центральной Азии. По его словам, имеется большой потенциал для дальнейшего развития и укрепления торгово-экономических и инвестиционных связей. Он выразил намерение способствовать усилиям по выведению двусторонних отношений на новый уровень.



