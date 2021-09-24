Счетный комитет выявил нарушения в работе программы "Енбек"

НУР-СУЛТАН. 23 СЕНТЯБРЯ - В Счетном комитете подвели итоги аудита эффективности реализации государственной программы "Енбек" в Северо-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В частности, были рассмотрены вопросы обеспечения жильем переселенцев за 2019-2021 годы.

В целом за время реализации данной госпрограммы (с 2017 по 2021 годы) количество прибывших в Северо-Казахстанскую область составило 8327 человек в возрасте 35-40 лет, из них 88% - до переезда не имели собственного жилья. Необходимо отметить тенденцию снижения числа безработных - с 16,8 тыс. человек в 2015 году до 14,9 тыс. человек в 2019 году, а также увеличение показателя среднемесячной номинальной заработной платы - с 104,1 тыс. тенге в 2017 году до 130,2 тыс. тенге в 2019 году", - отметили в комитете.

Наряду с этим, государственный аудит выявил недостатки и нарушения в планировании и использовании бюджетных средств, направленных на реализацию госпрограммы. Так были искажены показатели конечного результата, как самой госпрограммы, так и бюджетных программ.

К примеру, фактически для переселенцев приобретено 1003 вместо 1035 домов, указанных в отчетах о результатах за 2019 и 2020 годы управления строительства, архитектуры и градостроительства СКО. Отмечен слабый контроль и мониторинг со стороны уполномоченного Министерства труда и социальной защиты населения за миграционным процессом и обеспечением участников добровольного переселения качественным жильем в местах приема в данном регионе. Недостаточно эффективную работу ведут местные исполнительные органы, в том числе центры занятости населения. Свидетельством является низкая заселенность в некоторых районах", - сообщает комитет.

Так, в 6 из 13 районов Северо-Казахстанской области наблюдается крайне низкая заселяемость приобретенных домов. В комитете также отметили низкое качество строительства.

В текущем году отделом строительства Жамбылского района в селе Жамбыл приобретены 10 жилых домов для переселенцев на общую сумму 80 млн тенге, которые фактически не были готовы для проживания. Основная причина низкого качества приобретенных домов - это низкая стоимость и минимальные требования к материалам и строительным конструкциям в технической спецификации, в которой не учтен необходимый уровень теплоизоляции жилых помещений в соответствии с местными погодными условиями, особенно в зимний период. По устной информации акимата Северо-Казахстанской области, к настоящему времени все эти дома достроены. Однако официальные документы в Счетный комитет не представлены".

Всего аудитом Счетного комитета установлено 99,1 млн тенге финансовых нарушений, 4636,8 млн тенге неэффективного планирования и использования бюджетных средств, а также 22 процедурных нарушения.

По итогам заседания даны соответствующие рекомендации правительству республики Казахстан, а также поручения Министерству труда и социальной защиты и акимату Северо-Казахстанской области.

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