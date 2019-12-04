Семьям погибших и пострадавшим в аварии в Кызылординской области будет оказана помощь - Токаев

Нур-Султан. 3 декабря. Kazakhstan Today - Семьям погибших и пострадавшим в дорожной аварии в Кызылординской области будет оказана помощь, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.

Выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате ДТП с автобусом в Кызылординской области. Семьям погибших и пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Вопрос безопасности на дорогах требует особого внимания соответствующих ведомств и акиматов", - написал глава государства в Twitter.

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