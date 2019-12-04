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Семьям погибших и пострадавшим в аварии в Кызылординской области будет оказана помощь - Токаев

03.12.2019, 13:45 11908
Семьям погибших и пострадавшим в аварии в Кызылординской области будет оказана помощь - Токаев
Нур-Султан. 3 декабря. Kazakhstan Today - Семьям погибших и пострадавшим в дорожной аварии в Кызылординской области будет оказана помощь, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.
 

Выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате ДТП с автобусом в Кызылординской области. Семьям погибших и пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Вопрос безопасности на дорогах требует особого внимания соответствующих ведомств и акиматов", - написал глава государства в Twitter.

 
Напомним, 3 декабря, в 05.25, на автодороге Кызылорда - Кумколь водитель пассажирского автобуса из-за гололеда не справился с рулевым управлением и допустил его опрокидывание. В автобусе находились 36 пассажиров, 8 человек погибли.
 

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