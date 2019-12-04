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До 8 человек увеличилось количество погибших в результате опрокидывания автобуса в Кызылординской области

03.12.2019, 11:24 11935
До 8 человек увеличилось количество погибших в результате опрокидывания автобуса в Кызылординской области
Кызылорда. 3 декабря. Kazakhstan Today - До восьми человек увеличилось количество погибших в результате опрокидывания автобуса в Кызылординской области, передает Kazakhstan Today. 
 
По данным КЧС МВД РК, еще одного погибшего нашли на месте ДТП. "Всего погибших 8, в салоне находились 36 пассажиров", - сообщили в ведомстве.
 
Как сообщалось ранее, в результате ДТП погибли 4 человека. 3 декабря, в 05.25, на автодороге Кызылорда - Кумколь водитель пассажирского автобуса из-за гололеда не справился с рулевым управлением и допустил его опрокидывание. 
 

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