До 8 человек увеличилось количество погибших в результате опрокидывания автобуса в Кызылординской области

По данным КЧС МВД РК, еще одного погибшего нашли на месте ДТП. "Всего погибших 8, в салоне находились 36 пассажиров", - сообщили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, в результате ДТП погибли 4 человека. 3 декабря, в 05.25, на автодороге Кызылорда - Кумколь водитель пассажирского автобуса из-за гололеда не справился с рулевым управлением и допустил его опрокидывание.
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