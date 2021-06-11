Сенат принял закон по инклюзивному образованию

НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - В ходе заседания сената парламента Республики Казахстан был рассмотрен и принят закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам инклюзивного образования", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Закон направлен на реализацию прав лиц с особыми образовательными потребностями на доступное образование без дискриминации и обеспечение их инклюзивным образованием на всех уровнях обучения.

Теперь образовательные организации, обучающие детей с особыми потребностями, должны адаптировать образовательные программы в соответствии с индивидуальными особенностями развития и потенциальными возможностями обучающихся и воспитанников. Законом уточняется порядок приема в садики и школы детей с ограниченными возможностями.

Кроме того, сенаторами был принят закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам предпринимательства, социального предпринимательства и обязательного социального медицинского страхования". Документ инициирован депутатами парламента в целях законодательного урегулирования и систематизации механизмов развития социального предпринимательства в нашей стране.

Теперь соцпредприниматели получат налоговые льготы, если они будут обучать и повышать квалификацию своих работников из числа социально уязвимых слоев населения, рассказали в пресс-службе сената.

Также государство будет обеспечивать наличие инфраструктуры поддержки субъектов соцпредпринимательства и оказывать им финансовую, информационную, консультационную и методическую помощь.

Спикер сената Маулен Ашимбаев отметил, что в целях реализации поручений главы государства в рамках данного закона предусмотрены дополнительные меры по восстановлению экономического роста и поддержке предпринимателей, пострадавших от пандемии.

Закон предусматривает снижение налога на добавленную стоимость на 70 процентов для новых предприятий обрабатывающей промышленности, освобождение от корпоративного подоходного налога дохода, реинвестированного в новые основные фонды обрабатывающей промышленности. Также для поддержки частного предпринимательства вводится специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения. Это упрощает отдельные процессы деятельности индивидуальных предпринимателей и их взаимодействие с налоговыми органами", - сказал Ашимбаев.

Сенаторы также приняли закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" и закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет".

"О ратификации Протокола о внесении изменения в Договор аренды комплекса "Байконур" между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации от 10 декабря 1994 года" и "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о сотрудничестве по осуществлению пусков с космодрома Байконур ракет-носителей типа "Союз-2" для запусков космических аппаратов в северном направлении на приполярные орбиты". Кроме того, сенаторы приняли законы

В документах прописаны обязательства сторон по обеспечению экологической безопасности населения и территорий. Законы позволят гармонизировать ранее взятые обязательства, а также развивать научно-технический, производственный и социально-культурный потенциал и инфраструктуру комплекса "Байконур".

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