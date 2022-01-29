Серик Джунисбеков назначен начальником департамента полиции ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 28 ЯНВАРЯ - Серик Джунисбеков назначен начальником департамента полиции Восточно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По согласованию с Администрацией президента РК приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева на должность начальника департамента полиции Восточно-Казахстанской области назначен полковник полиции Джунисбеков Серик", - сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Нового начальника департамента полиции личному составу представил глава МВД РК генерал-лейтенант полиции Ерлан Тургумбаев.
Серик Джунисбеков родился в 1981 году в Таразе.
В 2001 году окончил Казахскую государственную юридическую академию, в 2005-м - магистратуру Таразского государственного университета им. Дулати.
2005-2007 годы – адъюнкт адъюнктуры очного обучения Академии МВД РК. Магистр юриспруденции, кандидат юридических наук.
Начинал служебную деятельность следователем следственного отделения 2-го отдела полиции УВД Жамбылской области.
За годы службы работал на различных руководящих должностях, в том числе начальником управления административной полиции ДВД Жамбылской области, заместителем начальника ДП Жамбылской области, заместителем начальника Академии МВД РК им. Есбулатова.
За высокие профессиональные качества в 2019 году был назначен первым заместителем начальника ДП Алматинской области.
С марта 2021 года назначен первым заместителем начальника ДП Восточно-Казахстанской области.