Систему раннего обнаружения лесных пожаров запустят в Казахстане
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Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Систему раннего обнаружения лесных пожаров, которая позволит в режиме реального времени выявлять очаги возгорания и оперативно передавать информацию уполномоченным органам, запустят в Казахстане, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.
В рамках нее территории государственного лесного фонда, нацпарки, заповедники и особо охраняемые зоны планируется охватить круглосуточным видеомониторингом и сетью независимых датчиков дыма", - пояснили в пресс-службе.
Вместе с тем предусматривается использование беспилотных летательных аппаратов, которые будут снабжать центр принятия решений актуальной информацией и помогут координировать действия при локализации и ликвидации пожаров.
Кроме того, беспилотные летательные аппараты планируется применять для разработки безопасных маршрутов эвакуации, а также обнаружения и спасения пострадавших.
Ранее в Минэкологии рассказали о состоянии техники в резервате "Семей орманы". По данным ведомства, степень изношенности техники составляет 80%. На нужды лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий понадобится 68,5 млрд тенге.
Напомним, 8 июня на территории Батпаевского лесничества области Абай возник пожар. Всего за сутки площадь возгорания увеличилась с 3 до 30 тысяч гектаров. Позже площадь пожара выросла еще в 2 раза и превысила 60 тысяч гектаров.
Из-за чрезвычайной ситуации в области был введен режим ЧС.
Во время пожара была потеряна связь с 14 работниками лесничеств. Все они погибли. Также в районе пожара 10 июня пропал тракторист. Тело пропавшего обнаружили 13 июня, он скончался от острой сердечной недостаточности.
Из-за пожара был уволен министр по ЧС Юрий Ильин.
Президент объявил 12 июня днем национального траура.
На встрече с пострадавшими глава государства назвал халатностью и непрофессионализмом реакцию МЧС и других ведомств на сообщение о возгорании. По его словам, министерство дало неправильный прогноз по масштабу бедствия. Родственники погибших лесников пожаловались Токаеву на отсутствие в лесничестве необходимого снаряжения и техники. Одна из женщин рассказала, что ее муж был вынужден поехать на службу на собственном автомобиле из-за постоянного отсутствия служебных машин и запчастей.
Позже в Генеральной прокуратуре РК заявили, что руководство "Семей орманы" подозревают в нарушении требований пожарной безопасности. Ранее в материале Energyprom сообщалось, что казахстанским службам пожаротушения нужно около 1,4 триллиона тенге, чтобы не повторилась трагедия "Семей орманы".