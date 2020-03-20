Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 марта

Нур-Султан. 19 марта. Kazakhstan Today - Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 18 часов 19 марта в Казахстане рассказали в Министерстве здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день в стране подтверждены 44 случая регистрации коронавируса, из них в городе Алматы 19 случаев, городе Нур-Султане 25 случая. На стационарном карантине 860 человек, на домашнем карантине 2611 человек.

Вместе с тем продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств.

Всего взято на мониторинг по всем категориям 2885 человек, из них по категории 1А - 262, по категории 1Б - 1766, по 2 категории - 857 человек.

Из 2885 человек, взятых на мониторинг, снято с мониторинга 724 человека.

По состоянию на 19 марта остается под мониторингом всего 2161 человек.

Всего на 19 марта госпитализировано 157 человек с температурой и ОРВИ, из них по 1Б категории - 47 человек; по 2 категории - 53 человека; по 3 категории - 57 человек.

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача данные пациенты доставлены в инфекционный стационар согласно алгоритму.

Все необходимые противоэпидемические меры принимаются, в том числе изоляция, лечение и дезинфекционные мероприятия.

Необходимо отметить: ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения РК.

Министерство здравоохранения РК напоминает, что в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции необходимо придерживаться следующих мер профилактики:

- часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом;

- избегать места массового скопления людей;

- избегать контакта с больными людьми;

- в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо немедленно вызвать скорую помощь на дом.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания CoViD-19 пандемией , к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 200 тысяч.

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