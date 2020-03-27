Ситуация с эпидемией под контролем - Токаев

Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - Ситуация с эпидемией под контролем, об этом сообщил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в Twitter, передает Kazakhstan Today.
Двое заболевших коронавирусом граждан Казахстана вылечились и завтра будут выписаны из больницы. Ситуация с эпидемией под контролем. Уверен, вместе мы добьемся новых успехов в борьбе с коронавирусом. Главное - не унывать, выполнять предписания медиков", - рассказал Токаев в Twitter.
Кроме того, глава государства поддержал решение премьер-министра Японии Синдзо Абэ о переносе Олимпийских игр.
Решительно поддерживаю инициативу премьер-министра Японии Синдзо Абэ и соответствующее решение МОК о переносе Олимпийских игр в Токио. Необходимо пересмотреть отношение к ОИ, которые становятся все более затратными. Приоритет следует отдать массовому спорту, особенно детскому" - отметил президент.
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