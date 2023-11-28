Скляр и вице-премьер Госсовета КНР обсудили широкий круг межгосударственных вопросов  

В Алматинской области по результатам совместных рейдов прокуратуры, полиции и органов опеки к административной ответственности привлечен 51 родитель

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Конаев. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области реализуется проект "Счастливое и безопасное детство", сообщает - В Алматинской области реализуется проект "Счастливое и безопасное детство", сообщает пресс-служба прокуратуры региона.





В каждом районе и городе Конаеве созданы мобильные группы из числа сотрудников прокуратуры, полиции, опеки и попечительства, соцзащиты, здравоохранения, психологов, неправительственных организаций и других заинтересованных органов.

Данный проект направлен на защиту прав детей, его основной целью является выявление, находящихся под угрозой или подвергающихся насилию детей", - говорится в сообщении.





Мобильные группы за истекший месяц посетили свыше 400 семей, в том числе лиц, состоящих на учете в органах полиции и пробации, неблагополучные, неполные и малоимущие семьи, а также семьи, где дети проживают с отчимами.





К примеру, в Илийском районе обнаружен 6 летний Ч.М., который из-за голода находился в истощенном состоянии, не разговаривал, не мог ходить. Ребенок экстренно госпитализирован в районную больницу с диагнозом "двухсторонняя пневмония", где ему оказана медицинская помощь", - рассказали в прокуратуре.





Родителей ребенка оштрафовали по статье 127 КоАП (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего), в суд подан иск об ограничении родительских прав.





Еще одну семью с тремя истощенными детьми обнаружили в Райымбекском районе.





Им оказана медицинская помощь, приобретена зимняя одежда, после выписки двое детей будут ходить в детский сад, старший ребенок размещен в школу-интернат", - добавили в прокуратуре.





В Балхашском районе в трех семьях установлены дети, которых били отчимы. В отношении виновных лиц возбуждены дела об административном правонарушении по статье 73-2 КоАП (Побои).





По результатам совместных рейдов к административной ответственности привлечен 51 родитель, из них:





38 лиц по статье 127 КоАП (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего);

7 лиц по статье 440 КоАП (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения);

3 лица по статье 73-2 КоАП (Побои);

2 лица по статье 442 КоАП (Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей);

1 лицо по статье 73-1 КоАП (Умышленное причинение легкого вреда здоровью).





У недобросовестных родителей отобрано 15 детей, в суд подано 7 исков об ограничении родительских прав. Оказана материальная помощь 86 семьям в виде продовольственной корзины, угля и теплой одежды детям. Проведено медицинское обследование 901 ребенка, госпитализировано 16 детей. Поставлено в очередь на жилье 152 детей, 2 семьям оказана помощь в получении жилья", - рассказали в ведомстве.





В прокуратуре напомнили, что во всех школах размещены QR-код прокуратуры Алматинской области. Ежемесячно от граждан поступают около 10 сообщений о различных правонарушениях: буллинге, вымогательстве, поборах и др.





Сигналы незамедлительно проверяются прокурорами, в случае подтверждения принимаются меры прокурорского надзора", - подчеркнули в ведомстве.





Там призвали неравнодушных жителей области участвовать в проекте.





О фактах совершения правонарушений в отношении детей можно сообщать на мобильный номер +7-777-012-35-91 или в Instagram almaty_obl_prok.





Анонимность гарантируется.





В Казахстане регулярно происходят шокирующие случаи издевательства и насилия над детьми.





В Шымкенте психически нездоровый мужчина выбросил из окна малолетнего ребенка.





В сентябре пьяный житель СКО угрожал выбросить из окна свою новорожденную дочь. В Алматы отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка. В Экибастузе мать убила семилетнюю дочь. Также сообщалось о смерти восьмимесячного ребенка в поселке Шидерты Павлодарской области. По словам местных жителей, младенец умер от истощения, а остальные дети в этой семье находятся "на грани".



