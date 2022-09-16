Сколько денег потратят на переименование столицы Казахстана

НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - В Нур-Султане прошли публичные слушания по вопросу переименования столицы в Астану, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Общественники и депутаты выступили за переименование столицы в Астану, сообщает Informburo.kz.
Как отметил секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов, в 2019 году переименование столицы Казахстана из Астаны в Нур-Султан обошлось городскому бюджету в 30 млн тенге.
По сравнению с 2019 годом все госорганы 100% перешли на цифровой формат документооборота. С учетом того что в 2019 году были изменения, в целом по акимату в 2019 году было потрачено на изменение вывесок, бланков и печатей порядка 30 млн тенге среди госорганов", - цитирует Ерлана Каналимова Sputnik.kz.
Ерлан Каналимов пояснил, что для возврата названия Астана столице деньги выделят из городского бюджета.
Я думаю, что в этом году расходов будет намного меньше с учетом перехода на цифровой документооборот. Сейчас многие госорганы официально на бланках ничего не отправляют, ЭЦП используют", - сказал он.