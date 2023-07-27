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Смаилов доложил президенту о ходе расследования аварий на МАЭК и АНПЗ
Фото: Акорда
Астана. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Алихан Смаилов доложил главе государства Касым-Жомарту Токаеву об итогах социально-экономического развития Республики Казахстан за 6 месяцев текущего года, а также о результатах расследования причин аварий, произошедших на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) и Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ) сообщает Акорда.
В результате расширенного анализа состояния энергосистемы Западного региона выявлен ряд системных недостатков в работе энергопредприятий. Кроме того, обнаружены недочеты в работе Министерства энергетики, АО "KEGOC", ТОО "МАЭК" и АО "НК "КазМунайГаз". Председателю правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзуму Мирзагалиеву будет объявлен выговор за несвоевременную реализацию мероприятий по обеспечению безопасной и стабильной работы нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, принято решение объявить выговор вице-министру энергетики Жандосу Нурмаганбетову за ослабление контроля по обеспечению безопасности Западного энергоузла", - сообщил Смаилов.
Также будут приняты меры административного характера в отношении ряда руководителей и должностных лиц ТОО "МАЭК", АНПЗ, АО "KEGOC".
Вместе с тем для недопущения подобных кризисных ситуаций в будущем правительство примет ряд неотложных и системных мер.
В их числе модернизация и реконструкция ТОО "МАЭК", усиление западной энергетической зоны, обеспечение стабильного внешнего электроснабжения АНПЗ и строительство там собственного энергоисточника, соединение западной зоны с единой электроэнергетической системой Казахстана и т.д.
Глава государства также был проинформирован о ситуации с водообеспечением южных регионов, где вегетация проходит в условиях сохранения маловодья.
В этой связи правительством и местными исполнительными органами принимаются необходимые меры. В частности, будет установлена приоритетность сельхозкультур по обеспечению поливной водой, а также применен водооборот. Наряду с этим активизирована работа по внедрению водосберегающих технологий. Для снижения потерь воды на каналах и увеличения накоплений ведутся работы по реконструкции гидротехнических сооружений". - рассказал премьер.
Он также доложил о принимаемых мерах по реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции", модернизации коммунальной инфраструктуры и устойчивому управлению популяциями сайгаков.
Напомним, авария на объектах МАЭК произошла 3 июля. В Министерстве энергетики Казахстана сообщили, что 3 июля на тепловой электрической станции ТОО "МАЭК" аварийно отключился энергоблок № 1 с нагрузкой 130 МВт. В связи с резким выбытием генерации в Западном энергоузле частота электрической сети снизилась до 48,6 Гц. Из-за этого Мангистауский и Атырауский энергоузлы выделились на изолированную работу. Были введены ограничения по подаче электроэнергии промышленным предприятиям и части населенных пунктов.
В частности, Каспийский трубопроводный консорциум из-за проблем с электроснабжением приостановил работу нефтеперекачивающих станций (НПС) "Атырау", "Тенгиз" и "Исатай".