Смаилов: Мы уверены, что G4 City станет экономическим и туристическим центром

В Конаеве глава правительства также ознакомился с работой городской теплоснабжающей организации "Жылу орталығы", которая в 2020 году была переведена на газ

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

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Конаев. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Находясь с рабочей поездкой в Алматинской области, премьер-министр РК Алихан Смаилов ознакомился с ходом жилищного строительства, развития инфраструктуры и промышленности, а также проинспектировал работу теплоснабжающего предприятия "Жылу орталығы", - Находясь с рабочей поездкой в Алматинской области, премьер-министр РК Алихан Смаилов ознакомился с ходом жилищного строительства, развития инфраструктуры и промышленности, а также проинспектировал работу теплоснабжающего предприятия "Жылу орталығы", сообщает пресс-служба главы правительства.





Премьер-министру доложили о реализации проекта по строительству Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД) общей протяженностью 66 км. На сегодняшний день проведены основные земляные работы, построены все мосты и развязки. Вместе с тем продолжается обустройство автодороги и внедрение интеллектуальной системы взимания платы за проезд и динамического взвешивания транспортных средств.





Смаилов отметил, что эта автомагистраль окажет существенное влияние на экономическое развитие региона, повысит его инвестиционный и туристический потенциал. Ожидается, что БАКАД позволит нарастить объем транзитных перевозок между Китаем и Европой, разгрузит транспортные потоки в Алматы, что положительно отразится на экологии города.





Это очень важный инвестиционный проект, который одним из первых реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Он, несомненно, придаст импульс экономическому развитию всего региона, а также повысит безопасность дорожного движения. Акимату необходимо ускорить завершение радиальных дорог до БАКАД. Правительство со своей стороны окажет необходимое содействие", - сказал Алихан Смаилов.





Премьер-министр также ознакомился с ходом строительства порядка 70 многоквартирных домов общей площадью свыше 290 тысяч кв. метров в жилом районе Коянкус города-спутника Gate City. Завершение работ ожидается к концу 2024 года.





Согласно концепции развития G4 City, интегрированный город будет состоять из четырех районов: Gate - деловой и финансовый центр, Golden - образовательный и медицинский хабы, Growing - промышленный и логистический хабы, Green - туристический кластер. В настоящее время на территории Gate City проведены магистральные инженерные сети и начато строительство жилого района Коянкус.





Мы уверены, что G4 City станет экономическим и туристическим центром, располагающимся вдоль Нового шелкового пути. Акимату области необходимо уделить максимум внимания социальной направленности проекта, прежде всего качеству жизни в городе", - отметил он.





В Конаеве глава правительства также ознакомился с работой городской теплоснабжающей организации "Жылу орталығы", которая в 2020 году была переведена на газ. В настоящее время предприятие вырабатывает порядка 179,72 Гкал/час и обеспечивает тепловой энергией около 30 тысяч абонентов, бюджетные организации и другие объекты.





Алихан Смаилов отметил, что перевод источника теплоснабжения на газ позволил повысить его энергоэффективность и значительно снизить выбросы вредных веществ в атмосферу.





Присвоение Конаеву статуса областного центра дало существенный толчок его развитию и увеличило приток населения в город. С учетом роста количества потребителей тепловой энергии в регионе акимату необходимо проработать вопросы увеличения мощности теплоисточников", - подчеркнул он.





Кроме того, премьер-министр посетил предприятие ТОО "Кнауф Гипс Капшагай", построенное за счет частных инвестиций в 2003 году и выпускающее изделия из гипса, сухие строительные смеси, а также оцинкованные профили.





В настоящее время производство загружено на 100%. Продукция завода поставляется на внутренний рынок и в шесть стран ближнего зарубежья: Афганистан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В 2022 году на экспорт было направлено более 30% от общего объема производства.





Алихан Смаилов отметил, что правительство активно поддерживает создание высокотехнологичных предприятий в строительной индустрии, что позволяет увеличивать объемы импортозамещения.





Реализация таких проектов с привлечением иностранных инвестиций является показателем надежности государства в части поддержки инвесторов. Акимату области нужно и далее создавать благоприятные условия для запуска новых индустриальных проектов", - сказал он.