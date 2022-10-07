Смаилов обсудил реализацию новых экономических реформ в Казахстане с миссией МВФ

АСТАНА. 6 ОКТЯБРЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов и глава миссии Международного валютного фонда по Казахстану Николя Бланше обсудили итоги работы миссии в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Стороны обсудили также меры правительства РК по обеспечению макроэкономической стабильности, борьбе с инфляцией, повышению эффективности налогового администрирования и бюджетного планирования, вопросы занятости, цифровизации и снижения участия государства в экономике.

Кроме того, рассмотрены инициативы Казахстана по достижению углеродной нейтральности до 2060 года, шаги по привлечению инвестиций, текущие внешнеэкономические вызовы и другие актуальные вопросы региональной повестки дня.

Николя Бланше дал высокую оценку реформам, проводимым в Казахстане, и работе страновой миссии МВФ.

Между нами сложилось прочное и конструктивное сотрудничество. Мы приветствуем шаги правительства по реализации новых реформ и готовы предоставить наши консультации и техническую помощь по всем интересующим направлениям", - отметил Бланше.

В завершение премьер-министр подчеркнул готовность продолжать тесное двустороннее взаимодействие, рассказали в пресс-службе правительства.