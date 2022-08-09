НУР-СУЛТАН. 8 АВГУСТА - Премьер-министр РК Алихан Смаилов подписал постановление о ликвидации холдинга "Зерде", передает KAZAKHSTAN TODAY.
5 августа 2022 года правительством принято постановление, предусматривающее ликвидацию АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде". Данный документ будет опубликован в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов", - сообщает пресс-служба правительства РК.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства назвал неудовлетворительной работу министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина по созданию Национального банка данных.
Правительство должно доложить о причинах затягивания Национального банка данных - цифровизация идет медленно, на мой взгляд, неудовлетворительно. Я поручал улучшить работу национального холдинга "Зерде", который подвергся критике Счетного комитета. Премьер-министру, как куратору цифровизации, следует обратить особое внимание на этот вопрос. Министру я делаю замечание. Я считаю, что вы неудовлетворительно работаете, подводите премьер-министра", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
15 июля министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на заседании правительства рассказал о реформировании группы "Зерде".
21 июля в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана объяснили необходимость ликвидации холдинга "Зерде". По данным министерства, в структуре корпоративного управления накопились определенные проблемы, в том числе системного характера.