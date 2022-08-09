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Смаилов подписал постановление о ликвидации холдинга "Зерде"

08.08.2022, 19:01 8321
Фото: zerde.gov.kz
НУР-СУЛТАН. 8 АВГУСТА - Премьер-министр РК Алихан Смаилов подписал постановление о ликвидации холдинга "Зерде", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

5 августа 2022 года правительством принято постановление, предусматривающее ликвидацию АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде". Данный документ будет опубликован в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов", - сообщает пресс-служба правительства РК.

 
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства назвал неудовлетворительной работу министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина по созданию Национального банка данных. 
 

Правительство должно доложить о причинах затягивания Национального банка данных - цифровизация идет медленно, на мой взгляд, неудовлетворительно. Я поручал улучшить работу национального холдинга "Зерде", который подвергся критике Счетного комитета. Премьер-министру, как куратору цифровизации, следует обратить особое внимание на этот вопрос. Министру я делаю замечание. Я считаю, что вы неудовлетворительно работаете, подводите премьер-министра", - сказал Касым-Жомарт Токаев. 

 
15 июля министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на заседании правительства рассказал о реформировании группы "Зерде".
 
21 июля в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана объяснили необходимость ликвидации холдинга "Зерде". По данным министерства, в структуре корпоративного управления накопились определенные проблемы, в том числе системного характера. 
 

новости по теме

В Алматинской и Жетысуской областях проходят учения Сил специальных операций Казахстана и Беларуси

08.08.2022, 19:38 7636
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 8 АВГУСТА - Подразделения Сил специальных операций Казахстана и Беларуси отрабатывают совместные действия по поиску и уничтожению условных незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Плановое совместное тактико-специальное учение организовано в центре горной подготовки и на учебном полигоне "Коктал", сообщает пресс-служба Минобороны РК.
Под руководством инструкторов Сил специальных операций Казахстана военнослужащие из Беларуси совершают горные восхождения и перевальные походы, отрабатывают вопросы подготовки и ведения специальных действий в горах.
 

Учение проводится в рамках двустороннего сотрудничества между военными ведомствами Казахстана и Беларуси. Оно нацелено на совершенствование слаженности органов управления, выработку умений совместного планирования, повышение индивидуальной и групповой выучки личного состава подразделений специального назначения", - подчеркнул руководитель учения полковник Айдар Слямгалиев.

 
Особое внимание уделяется совершенствованию навыков спецназовцев в тактико-специальной и огневой подготовке, военной топографии, умению выживать в сложных условиях высокогорья.
 
Совместные учения на территории РК продлятся до 21 августа и завершатся этапом боевой стрельбы.
 

Премьер-министр дал поручения по реализации проекта G4 City в Алматинской области

08.08.2022, 19:19 7911
Премьер-министр дал поручения по реализации проекта G4 City в Алматинской области
Фото: песс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 8 АВГУСТА - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам реализации проекта G4 City в Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Участники совещания обсудили мероприятия по созданию специальной экономической зоны, разработке градостроительных документов и вопросы заключения инвестиционного резидентства, сообщает пресс-служба главы кабмина. 
 
Премьер-министр поручил ускорить сроки утверждения концепции генерального плана по развитию города G4 City.
 

Освобожден от должности аким Экибастуза

08.08.2022, 18:22 9206
Освобожден от должности аким Экибастуза
Фото: pavon.kz
ЭКИБАСТУЗ. 8 АВГУСТА - Ардак Кантарбаев подал в отставку из-за коррупционного преступления своего экс-заместителя, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков принял отставку и освободил акима города Экибастуза Ардака Кантарбаева от занимаемой должности с 8 августа 2022 года, сообщает "Павлодар-онлайн".
 
Ардак Кантарбаев занимал должность акима Экибастуза с сентября 2020 года. К слову, еще в июле отставки градоначальника в соцсетях требовали жители города.
 
Напомним, экс-заместителя акима Экибастуза Бауржана Ахметова осудили на 8 лет лишения свободы за получение взяток. После вступления в силу приговора согласно закону "О государственной службе" аким города Ардак Кантарбаев подал прошение об отставке.
 

МВД подозревает полицейских Шымкента в незаконной регистрации автомобилей

08.08.2022, 14:48 11606
НУР-СУЛТАН. 8 АВГУСТА - Департамент собственной безопасности Министерства внутренних дел расследует уголовные дела по незаконной постановке на учет в Казахстане транспортных средств, завезенных из стран ближнего зарубежья, в 7 регионах страны, сообщила сегодня на брифинге представитель ведомства Шугыла Турлыбек, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как отмечают в ведомстве, за последние три года незаконно зарегистрированы более 2 тысяч транспортных средств, нанесенный государству ущерб составил свыше 10 млрд тенге.
 
Так, в Шымкенте в результате проведения спецоперации сотрудниками центрального аппарата МВД пресечена схема по незаконной постановке на учет транспортных средств, завезенных из стран ближнего зарубежья, без уплаты таможенных платежей, утилизационного сбора и государственной пошлины, рассказала Турлыбек. 
 
Два сотрудника процессингового центра департамента полиции города с санкции суда взяты под стражу.
 

Только по 53 автомашинам, незаконно поставленным на казахстанский учет в Шымкенте, государству причинен ущерб на сумму свыше 320 млн тенге", - рассказала представитель МВД.

 
По ее информации, в преступную группу входили посредники из числа приближенных к сотрудникам процессингового центра, а также так называемые помогайки в ЦОНах и нотариусы, которые выписывали фиктивные доверенности.
 

Роль всех участников преступной схемы будет определена в ходе проводимых оперативно-следственных мероприятий", - сообщила Турлыбек.

 

Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, планируют установить в РК

08.08.2022, 11:26 13756
Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, планируют установить в РК
НУР-СУЛТАН. 8 АВГУСТА - В Комитете технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан разработали проект концепции проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам технического регулирования", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно тексту документа, в Республике Казахстан такой перечень был утвержден постановлением правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2005 года, однако ввиду отсутствия прямой компетенции в законах в последующем был отменен. 
 

Многие позиции остаются неурегулированными в связи с отсутствием национальных технических регламентов", - отметили разработчики. 

 
Кроме того, в технические регламенты ЕАЭС включены изъятия в части нераспространения их на отдельные категории товаров, регулирование которых государства - члены ЕАЭС вправе осуществлять самостоятельно. 
 

В этой связи предлагается установить единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в Республике Казахстан с наделением уполномоченного органа в области технического регулирования компетенцией по его утверждению", - сообщается в документе. 

 
Также наделения компетенцией уполномоченного органа на право утверждения подобного перечня будут определены критерии к продукции, подлежащие обязательной национальной сертификации с учетом решения ТС № 620 и аналитических данных об особо значимых видах продукции, риск безопасности которых является высоким. 
 
Внедрение единого перечня будет способствовать: 
 
 1)   обеспечению безопасности населения; 
 
 2)   усилению добросовестной конкуренции. Кроме того, создание подобного перечня позволит определять формы подтверждения соответствия (к примеру, декларирование по форме 3д, 4д) и документы по стандартизации, которым товары должны соответствовать (в настоящее время отсутствуют в национальных стандартах). 
 
Таким образом, наделение уполномоченного органа соответствующей компетенцией позволит защитить рынок от опасной продукции, в отношении которой не вступили в силу технические регламенты ЕАЭС, и на национальном уровне принимать решения по защите граждан от опасной продукции. 
 
 Отмечается, что не менее важным вопросом является качественная всесторонняя подготовка аналитических материалов для формирования позиции казахстанской стороны по проектам технических регламентов ЕАЭС и связанных с ними документов (актов о переходных положениях по их введению, перечней стандартов, программ по разработке стандартов, перечней продукции для целей таможенного оформления и др.). 
 

Разработка технических регламентов - это серьезная ответственность целого коллектива специалистов на основе научных исследований и данных об оценке рисков. Крайне важно, чтобы общественность и бизнес широко привлекались к обсуждению технических требований и норм проектов технических регламентов, чтобы все участники рынка обозначали свои позиции, принимали активное участие на дискуссионных площадках", - подчеркнули разработчики. 

 
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
 

Узбекистан и Казахстан согласовали проект договора о демаркации госграницы

07.08.2022, 10:07 21621
Узбекистан и Казахстан согласовали проект договора о демаркации госграницы
АЛМАТЫ. 7 АВГУСТА - В Алматы состоялось очередное заседание правительственных делегаций Республики Казахстан и Республики Узбекистан в совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе переговоров стороны завершили согласование текста проекта договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы и формирование пакета проектов итоговых документов демаркации границы", - проинформировали в МИД РК. 

 
Сообщается, что следующая встреча состоится в Республике Узбекистан в сроки, согласованные по дипломатическим каналам.
 

Президент Казахстана поздравил Бибисару Асаубаеву

06.08.2022, 18:26 26321
НУР-СУЛТАН. 6 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Бибисару Асаубаеву, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Бибисара Асаубаева добилась выдающегося успеха. ФИДЕ признала молодую талантливую казахстанку лучшей шахматисткой Азии. На это событие отреагировал и президент Касым-Жомарт Токаев, поддерживающий шахматистов Казахстана. Он поздравил Бибисару и пожелал ей новых спортивных свершений", - сообщила пресс-служба главы государства.

 

В Жаркенте проходит совместное тактико-специальное учение вооруженных сил Казахстана и Беларуси

05.08.2022, 16:32 33781
ЖАРКЕНТ. 5 АВГУСТА - Белорусский воинский контингент примет участие в совместном тактико-специальном учении в составе подразделений сил специальных операций вооруженных сил Республики Казахстан и Республики Беларусь, сообщает Минобороны Беларуси, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Учение пройдет на полигоне Коктал (город Жаркент), а также на территории учебных скал, вершин и перевалов Заилийского Алатау с 5 по 21 августа", - говорится в сообщении.

 
Отмечается, что в ходе совместного учения планируется отработать вопросы планирования специальной операции, провести боевые стрельбы, осуществить поисковые действия с использованием альпинистского снаряжения, корректировку огня артиллерии и наведение авиации.

 

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