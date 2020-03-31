Соглашение с Арменией о налоговом резидентстве ратифицировано в Казахстане

Нур-Султан. 30 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения в форме обмена о порядке признания официальных документов, передает Kazakhstan Today.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения в форме обмена о порядке признания официальных документов, подтверждающих резидентство, выданных уполномоченными органами Республики Казахстан и Республики Армения в рамках конвенции между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и на имущество и протокола к ней от 6 ноября 2006 года", - сообщили в пресс-службе Акорды.
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