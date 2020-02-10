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Сотрудники госорганов, допустившие трагедию, будут наказаны - президент Казахстана

09.02.2020, 10:26 13879
Сотрудники госорганов, допустившие трагедию, будут наказаны - президент Казахстана
Нур-Султан. 9 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал наказать сотрудников госорганов, при попустительстве которых произошли беспорядки в Кордайском районе Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.
 
"Кровопролитие произошло по вине провокаторов при попустительстве сотрудников госорганов, они будут наказаны. Пострадавшие получат государственную поддержку. Мир и согласие - наше достояние, никто не вправе его подрывать!" - написал в Twitter президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Он сообщил, что ситуация в Кордайском районе стабилизирована. Комиссия во главе с Бердибеком Сапарбаевым продолжает работу. 

Сотрудники госорганов, допустившие трагедию, будут наказаны. Провокаторов привлекут к ответственности", - отметил глава государства. 

 
Напомним: режим ЧС объявили в Кордайском районе Жамбылской области. 7 февраля в Кордайском районе Жамбылской области произошли массовые беспорядки. По предварительным данным, в результате хулиганских действий, сопряженных поджогами, было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины. В ходе происшествия несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. 10 человек от полученных травм скончались.
 

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