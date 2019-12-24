Социальный фонд создадут в Казахстане для должников, находящихся в трудном финансовом положении

Нур-Султан. 23 декабря. Kazakhstan Today - Фонд для помощи казахстанцам, находящимся в трудном финансовом положении и являющимся сторонами исполнительного производства, создадут в Казахстане, передает корреспондент агентства.

Как сообщалось ранее, министр юстиции РК Марат Бекетаев, выступая на правительственном часе в мажилисе, отметил, что ведомство уделяет особое внимание взысканию алиментов и что половину из общего числа поступивших жалоб составляет именно эта категория дел.

Одним из дополнительных механизмов улучшения ситуации в этом вопросе будет создание отдельного фонда. 21 ноября текущего года состоялся внеочередной съезд частных судебных исполнителей. На нем были рассмотрены вопросы повышения эффективности исполнения судебных актов, включая проблему взыскания алиментов. По итогам съезда принято решение о создании социального фонда. Основная цель фонда - это оказание помощи гражданам, являющимся сторонами исполнительного производства и находящимся в затруднительном социальном, финансовом положении", - проинформировал министр.

Он уточнил, что бюджет фонда будет формироваться членами республиканской палаты за счет членских взносов и добровольных пожертвований, поэтому средства фонда лимитированы.

Работа будет контролироваться попечительским советом палаты", - резюмировал Бекетаев.

Кроме этого, по его словам, в целях обеспечения предоставления качественных услуг населению частными судебными исполнителями внедрен их рейтинг, и теперь казахстанцы могут выбрать наиболее опытного и квалифицированного судебного исполнителя на сайте министерства.

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