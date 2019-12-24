Минюст РК предложил взыскивать долги по алиментам с родителей должника

Нур-Султан. 23 декабря. Kazakhstan Today - Министр юстиции РК Марат Бекетаев предложил рассмотреть возможность взыскания алиментов на детей с родителей должника, передает корреспондент агентства.

По его словам, такая практика применяется в Италии - в случае невыплаты алиментов, к примеру, бывшим мужем, суд принимает решение взыскать задолженность с его родителей.

По законам Италии можно эту задолженность отнести на ответственность родителей должника. То есть судья говорит: "Раз родители воспитали такого нерадивого сына, тогда они должны платить за него". Тем более это не чужой человек, это внуки", - сказал министр в беседе с журналистами на полях правительственного часа в мажилисе.

Он предложил обсудить это предложение публично и отметил, что "склоняется к тому, что это будет иметь хороший эффект в Казахстане".

Выступая на правительственном часе, Бекетаев отметил, что ведомство уделяет особое внимание взысканию алиментов и что половину из общего числа поступивших жалоб составляет именно эта категория дел.

Напомним, ранее депутат cената Сауле Айтпаева обратилась с запросом к премьер-министру Республики Казахстан Аскару Мамину по вопросу взыскания алиментов. По ее словам, в республике обострилась проблема недобросовестного отношения к выполнению алиментных обязательств по отношению к детям. Об этом свидетельствуют обращения граждан, данные статистики КПСиСУ Генеральной прокуратуры. В 2018 году из 248 087 документов судоисполнителями окончено лишь 25%, за 3 месяца 2019 года из 201 739 - 8%.

Она отметила, что один родитель может быть должен нескольким детям, количество детей, которые живут на алименты, госорганам, занимающимся вопросами детей, точно неизвестно.

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