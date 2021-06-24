Создан Совет по управлению Алматинской агломерацией

АЛМАТЫ. 23 ИЮНЯ - Опубликовано распоряжение премьер-министра Республики Казахстан "О создании Совета по управлению Алматинской агломерацией", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Совет по управлению Алматинской агломерацией является консультативно-совещательным органом при правительстве Республики Казахстан", -говорится в документе.

Рабочим органом Совета является Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

Отмечается, что основной задачей совета является выработка предложений и рекомендаций по:

1) вопросам совершенствования агломерации;

2) повышению конкурентоспособности агломерации и эффективности межрегионального взаимодействия.

Документом уточняется состав совета, в который вошли:

заместитель премьер-министра РК, руководитель;

вице-министр национальной экономики Республики Казахстан, заместитель руководителя;

директор департамента регионального развития Министерства национальной экономики Республики Казахстан, секретарь;

первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;

первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

первый заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан;

заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (по согласованию);

вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан;

вице-министр образования и науки Республики Казахстан;

вице-министр здравоохранения Республики Казахстан;

вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

вице-министр финансов Республики Казахстан;

вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан;

вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан;

заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан;

вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан;

вице-министр энергетики Республики Казахстан;

заместитель акима города Алматы;

заместитель акима Алматинской области и другие.

С полным текстом распоряжения можно ознакомится здесь





Напомним, в ходе совещания 17 марта президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости развития пригородов и населенных пунктов Алматинской агломерации и поручил создать совет по управлению Алматинской агломерацией.

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