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Создан Совет по управлению Алматинской агломерацией

23.06.2021 8614
АЛМАТЫ. 23 ИЮНЯ - Опубликовано распоряжение премьер-министра Республики Казахстан "О создании Совета по управлению Алматинской агломерацией", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Совет по управлению Алматинской агломерацией является консультативно-совещательным органом при правительстве Республики Казахстан", -говорится в документе.

 
Рабочим органом Совета является Министерство национальной экономики Республики Казахстан.
 
 Отмечается, что основной задачей совета является выработка предложений и рекомендаций по:
 
 1) вопросам совершенствования агломерации;
 
 2) повышению конкурентоспособности агломерации и эффективности межрегионального взаимодействия.
 
Документом уточняется состав совета, в который вошли:
 
 заместитель премьер-министра РК, руководитель;
 
 вице-министр национальной экономики Республики Казахстан, заместитель руководителя;
 
 директор департамента регионального развития Министерства национальной экономики Республики Казахстан, секретарь;
 
 первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;
 
 первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
 
 первый заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан;
 
 заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (по согласованию);
 
 вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан;
 
 вице-министр образования и науки Республики Казахстан;
 
 вице-министр здравоохранения Республики Казахстан;
 
 вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;
 
 вице-министр финансов Республики Казахстан;
 
 вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан;
 
 вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан;
 
 заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан;
 
 вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;
 
 вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан;
 
 вице-министр энергетики Республики Казахстан;
 
 заместитель акима города Алматы;
 
 заместитель акима Алматинской области и другие.
 
С полным текстом распоряжения можно ознакомится здесь.

Напомним, в ходе совещания 17 марта президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости развития пригородов и населенных пунктов Алматинской агломерации и поручил создать совет по управлению Алматинской агломерацией.
 

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