Создан Совет по управлению Алматинской агломерацией

АЛМАТЫ. 23 ИЮНЯ - Опубликовано распоряжение премьер-министра Республики Казахстан "О создании Совета по управлению Алматинской агломерацией", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Совет по управлению Алматинской агломерацией является консультативно-совещательным органом при правительстве Республики Казахстан", -говорится в документе.
Рабочим органом Совета является Министерство национальной экономики Республики Казахстан.
Отмечается, что основной задачей совета является выработка предложений и рекомендаций по:
1) вопросам совершенствования агломерации;
2) повышению конкурентоспособности агломерации и эффективности межрегионального взаимодействия.
Документом уточняется состав совета, в который вошли:
заместитель премьер-министра РК, руководитель;
вице-министр национальной экономики Республики Казахстан, заместитель руководителя;
директор департамента регионального развития Министерства национальной экономики Республики Казахстан, секретарь;
первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;
первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
первый заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан;
заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (по согласованию);
вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан;
вице-министр образования и науки Республики Казахстан;
вице-министр здравоохранения Республики Казахстан;
вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;
вице-министр финансов Республики Казахстан;
вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан;
вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан;
заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан;
вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;
вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан;
вице-министр энергетики Республики Казахстан;
заместитель акима города Алматы;
заместитель акима Алматинской области и другие.
С полным текстом распоряжения можно ознакомится здесь.
Напомним, в ходе совещания 17 марта президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости развития пригородов и населенных пунктов Алматинской агломерации и поручил создать совет по управлению Алматинской агломерацией.
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