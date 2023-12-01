Создана правительственная комиссия по расследованию причин пожара в хостеле Алматы   

Комиссия приступит к расследованию причин несчастного случая и оказанию первоочередной помощи пострадавшим

Фото: правительство РК

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Алматы. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением премьер-министра РК Алихана Смаилова создана правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий пожара в хостеле в Алматы.





В ее состав вошли руководители государственных и правоохранительных органов, а также акимата Алматы. Председатель комиссии - министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов экстренно вылетает на место происшествия.





Правительственная комиссия незамедлительно приступит к работе по всестороннему расследованию причин группового несчастного случая вследствие пожара и оказанию первоочередной помощи пострадавшим.









Напомним, рано утром 30 ноября произошел пожар в помещении Almaty Hostel на улице Ади Шарипова, 86. Площадь горения составила 30 квадратных метров. В результате ЧП погибли 13 человек.





По информации акимата, среди проживавших в хостеле были граждане Пакистана и других стран. Личности погибших устанавливаются.





Аким города Ерболат Досаев сообщил журналистам, что, по предварительной информации, среди погибших при пожаре один гражданин Узбекистана, один - гражданин Республики Саха (РФ), остальные - казахстанцы. Информация уточняется.









Хостел был открыт полтора месяца назад, помещение принадлежит "Халык банку" как залоговое имущество, которое банк сдал в аренду. Данный хостел не заключал меморандум с вузами города Алматы о сотрудничестве проживания студентов. Заявления от студентов на проживание в данном хостеле не поступало, организация по расселению студентов в хостел не производилась", - прокомментировали в городском акимате.





Акимат Алматы





По данным управления общественного здравоохранения города Алматы, по состоянию на 10.20 в городскую больницу скорой неотложной медицинской помощи обратились 4 человека, пострадавших в результате пожара.









Одна женщина 1996 года госпитализирована с диагнозом "отравление продуктами горения", состояние средней степени тяжести, стабильное. Три пациента после оказания всей необходимой медицинской помощи и обследований отправлены с рекомендациями на амбулаторное лечение. Из этих трех пациентов одна пациентка иностранка, студентка из Индии, 1999 года рождения, после проведения первичной хирургической обработки ран была направлена на амбулаторное лечение. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме, в том числе психологическая", - проинформировали в управлении.