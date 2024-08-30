Спасатели ОДКБ соберутся в Казахстане на учения "Скала-2024"  

День Конституции является государственным праздником и выходным днем в Казахстане

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Астана. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане отмечают День Конституции. 30 августа 1995 года на всеобщем референдуме был принят Основной закон Казахстана.





Принятию Основного закона страны предшествовало широкое обсуждение проекта Конституции с населением страны. В общей сложности состоялось около 33 тысяч коллективных обсуждений проекта, в которых приняли участие более 3 млн граждан. Во время обсуждений было внесено почти 30 тысяч предложений и замечаний. В 55 статей было внесено более 1100 поправок и дополнений.





Был изучен опыт многих зарубежных стран, взяты в основу принципы формирования документов в государстве: в частности, принцип разделения ветвей власти, принцип народовластия.





В середине марта 2022 года президент РК Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана представил программу комплексной модернизации политической системы страны. Он высказался о необходимости усиления роли парламента страны и переходе от суперпрезидентской к президентской форме правления.





В апреле глава государства заявил, что для реализации политических инициатив, изложенных в послании, необходимо внести изменения и дополнения в Конституцию. Он предложил провести референдум по поправкам в Основной закон. Всего на референдум было вынесено 56 поправок. Предлагаемые изменения и дополнения затронули более чем 30 статей Основного закона.





5 июня 2022 года в Казахстане прошел республиканский референдум по поправкам в Конституцию.



