Специалистов для АЭС будут готовить отечественные колледжи

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В казахстанских колледжах будут готовить специалистов для атомной электростанции, сообщил в своем докладе министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев.





В поддержку строительства АЭС на базе отечественных колледжей будут созданы специализированные специальности для подготовки персонала для АЭС: дозиметрист, слесарь по ремонту паротурбинного оборудования, специалист по обслуживанию и ремонту механического оборудования атомных станций, специалист в области информационных технологий на атомных станциях и т.д", - рассказал министр.





Подготовку специалистов будут вести электротехнические колледжи в сотрудничестве с Национальным ядерным центром и Институтом ядерной физики. Они предоставят базу для производственной практики студентам колледжей по ядерным специальностям.





По словам Саткалиева, к 2030 году по проекту строительства АЭС рабочими местами будут обеспечены около 5 тыс. человек, а в пике строительства в 2032 году около 10 тыс. человек. На этапе эксплуатации проект обеспечит рабочими местами не менее 2000 человек.





Всего в текущем году в сфере энергетики будут разработаны 4 профессиональных стандарта по новым профессиям и актуализация 29 профстандартов, в том числе в атомной отрасли, заявил глава ведомства.





Подготовку кадров для энергетики осуществляют 40 высших и 215 колледжей, где обучается порядка 19 тыс. студентов по 7 специальностям в сфере электро-, теплоэнергетики, возобновляемой энергии", - сообщил Саткалиев.





Он добавил, что, с учетом строительства новых объектов электрогенерации, активного роста потребления и развития экономики, до 2030 года потребность востребованных профессий только в энергетике может составить более 20 тысяч. Это инженеры-энергетики, сварщики, слесари, газорезчики, электромонтеры, электрики и электромонтажники, сантехники и трубопроводчики и т.д.





К 2030 году отраслях теплоэнергетики будут реализованы 99 проектов с созданием более 83 тысяч качественных рабочих мест как на этапе строительства (длительностью более 1 года), так и постоянных.





Напомним, в Казахстане рассматривается строительство атомной электростанции мощностью от 2 до 2,8 ГВт в Жамбылском районе Алматинской области.





6 октября 2024 года прошел республиканский референдум, на котором большинство граждан поддержали идею строительства АЭС.





В первом полугодии 2025 года Казахстан определится с компанией или консорциумом, который будет строить атомную электростанцию.





Ранее президент Касым-Жомарт Токаев поручил главе Минэнерго ускорить реализацию проекта по строительству АЭС в Казахстане. Не исключено что для этого в стране будет создан международный консорциум.



