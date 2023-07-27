Средний чек увеличится на 20% - Куантыров о повышении тарифов на комуслуги

В среднем для двухкомнатной квартиры увеличение среднего чека по всем комуслугам составит порядка 3-4 тысяч тенге

Фото: Ranking.kz

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Астана. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики рассказал, как повысятся тарифы на коммунальные услуги в Казахстане в связи с введением программы "Тариф в обмен на инвестиции", сообщает - Министр национальной экономики рассказал, как повысятся тарифы на коммунальные услуги в Казахстане в связи с введением программы "Тариф в обмен на инвестиции", сообщает пресс-служба главы правительства.





По программе до 2029 года предполагается привлечение порядка 3 трлн тенге инвестиций для модернизации 62 тысяч км инженерных сетей.





По нашим расчетам, это позволит обеспечить снижение износа сетей на 20% к 2029 году", - сказал Куантыров.





В 2023 году планируется привлечение инвестиций на сумму порядка 250 млрд тенге для ремонта 5,8 тысячи км инженерных сетей. Помимо этого, в текущем году дополнительными факторами, влияющими на уровень тарифов, являются повышение тарифа на производство электроэнергии, зарплаты работников предприятий, оптовой цены товарного газа, стоимости стратегических товаров, то есть угля, мазута, ГСМ и др.





Во втором квартале 2023 года ведомством в сжатые сроки утверждены 212 заявок на изменение тарифов и инвестиционных программ с 1 июля. В результате изменение тарифов на коммунальные услуги является умеренным, и в среднем составило от 10 до 30% с учетом обеспечения баланса интересов потребителей и предприятий", - проинформировал глава МНЭ.





Он добавил, что уязвимые слои населения могут рассчитывать на помощь акиматов по оплате коммунальных услуг за счет предоставления компенсации части затрат за коммунальные платежи.





Средний чек для двухкомнатной квартиры увеличится:





по теплу на 1620 тенге, или на 20%;

по электроснабжению - на 660 тенге, или на 20%;

по водоснабжению - на 190 тенге, или на 25%;

по водоотведению - на 190 тенге, или на 25%.





Таким образом, увеличение среднего чека по всем комуслугам составит порядка 3-4 тысяч тенге", - отметил Алибек Куантыров.





По словам министра, уровень изношенности всей инженерной инфраструктуры подразделен на три группы риска:





"красная" зона;

"желтая" зона;

"зеленая" зона.





Для предприятий в "красной" зоне с высоким уровнем износа сетей привлечение инвестиций осуществляется в приоритетном порядке.





В сфере теплоснабжения по 27 предприятиям уровень износа превышает 65% , из них инвестиционные программы утверждены для 24 предприятий. В эту сферу в текущем году инвестируется 112 млрд тенге, в том числе для предприятий красной зоны - 58,5 млрд тенге. Ожидаемый эффект только в текущем году предполагает снижение износа сетей с 58% до 55%. 6 предприятий покинут красную зону в 2024 году", - рассказал Куантыров.

по 27 предприятиям уровень износа превышает , из них инвестиционные программы утверждены для 24 предприятий. В эту сферу в текущем году инвестируется 112 млрд тенге, в том числе для предприятий красной зоны - 58,5 млрд тенге. Ожидаемый эффект только в текущем году предполагает снижение износа сетей с 58% до 55%. 6 предприятий покинут красную зону в 2024 году", - рассказал Куантыров. В сфере электроснабжения по 19 предприятиям уровень износа превышает 70% , из них инвестиционные программы утверждены для 16 предприятий. В эту сферу в текущем году инвестируется 92 млрд тенге, в том числе для предприятий красной зоны - 15,5 млрд тенге. Ожидаемый эффект предполагает только в этом году снижение износа сетей с 64% до 62%.

по 19 предприятиям уровень износа превышает , из них инвестиционные программы утверждены для 16 предприятий. В эту сферу в текущем году инвестируется 92 млрд тенге, в том числе для предприятий красной зоны - 15,5 млрд тенге. Ожидаемый эффект предполагает только в этом году снижение износа сетей с 64% до 62%. В сфере водоснабжения по 15 предприятиям уровень износа превышает 70% , из них инвестиционные программы утверждены для 13 предприятий. В эту сферу в текущем году инвестируется 29,5 млрд тенге, в том числе для предприятий красной зоны - 11,7 млрд тенге. Ожидаемый эффект только в этом году предполагает снижение износа сетей с 63% до 58%. 8 предприятий покинут красную зону в 2024 году.

по 15 предприятиям уровень износа превышает , из них инвестиционные программы утверждены для 13 предприятий. В эту сферу в текущем году инвестируется 29,5 млрд тенге, в том числе для предприятий красной зоны - 11,7 млрд тенге. Ожидаемый эффект только в этом году предполагает снижение износа сетей с 63% до 58%. 8 предприятий покинут красную зону в 2024 году. В сфере водоотведения по 26 предприятиям уровень износа превышает 70%, из них инвестиционные программы утверждены для 23 предприятий. В эту сферу в текущем году инвестируется 15,3 млрд тенге, в том числе для предприятий красной зоны - 8,9 млрд тенге. Ожидаемый эффект в текущем году предполагает снижение износа сетей с 74% до 71%. 3 предприятия покинут красную зону в 2024 году.





Куантыров также сообщил, что сделано для повышения эффективности деятельности коммунальных предприятий.





Увеличение зарплаты работников сферы коммунальных услуг, в том числе сантехников, электриков и сварщиков от 50% до 100%. Таким образом, средняя заработная плата со 135 тысяч тенге вырастет до 200-300 тысяч тенге в зависимости от отрасли и региона. Это коснется порядка 200 тысяч работников сферы ЖКХ. Поэтапная передача бесхозных сетей. Более 25 тыс. км коммунальных сетей подлежат передаче в доверительное управление и в коммунальную собственность. Принятые поправки позволят компенсировать расходы коммунальных предприятий на содержание и эксплуатацию бесхозяйных сетей, что увеличит охват потребителей и позволит обеспечить стабильность предоставляемых услуг.





Глава МНЭ напомнил, что проводимая тарифная реформа основывается на принципах прозрачности, подотчетности и публичности всего процесса тарифообразования.





Все мероприятия освещаются средствами массовой информации. Каждый этап регулирования сферы естественных монополий оцифрован в электронной базе "Монополист". Она предусматривает электронный формат предоставления заявок и отчетов, выдачу технических условий по принципу "одного окна" и автоматизацию системы управления рисками. Закупки предприятий также переведены в электронный формат. Каждый гражданин может зайти в систему и посмотреть документацию. Контроль целевого использования средств потребителей обеспечивается с привлечением общественности и технических экспертов", - подчеркнул министр.





Он добавил, что при нарушении прав потребителей вводятся временные компенсирующие тарифы, а субъекты естественных монополий привлекаются к административной ответственности. В случае необоснованного завышения счетов за комуслуги средства будут возвращаться потребителям через перерасчет в последующих счетах.





По результатам проверок на основании системы управления рисками материалы могут быть переданы в правоохранительные и иные органы, в том числе в Агентство по финансовому мониторингу и Министерство финансов, осуществляющие контроль за выводом капитала.





Приоритетные задачи МНЭ 2023-2024 года включают в себя:





своевременное и качественное исполнение мероприятий инвестиционных программ;

обеспечение соблюдения коридора вклада в инфляцию от регулируемых комуслуг;

внедрение "социальных норм потребления" с учетом уровня доходов потребителей;

обеспечение постепенного отказа от перекрестного субсидирования тарифов;

недопущение необоснованного роста тарифов и обеспечение защиты прав потребителей.





Реализация программы перешла в практическую плоскость. Местным исполнительным органам совместно с предприятиями ЖКХ необходимо обеспечить своевременное и качественное проведение ремонтных работ, а также подготовить документацию для снижения износа сетей в последующие годы", - резюмировал Куантыров.





Напомним, глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев сегодня на заседании правительства сообщил , что около 60% энергообъектов в Казахстане отработали ресурс и нуждаются в замене.



