14.10.2024, 13:22 45936
Сроки приема заявок от пострадавших в результате ЧС фермеров увеличат вдвое
Теперь на прием заявок отведено 60 календарных дней со дня возникновения ЧС
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Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства намерено вдвое увеличить сроки приема заявок от фермеров, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации.
Вместо положенных ранее 30 дней в новой редакции правил возмещения ущерба на это отведено 60 календарных дней со дня возникновения чрезвычайной ситуации природного характера.
Также в правила добавили, что принимать заявки на возмещение ущерба за испорченные семена сельскохозяйственных культур в 2024 году будут до 1 декабря.
Физические и юридические лица, понесшие ущерб в результате чрезвычайной ситуации природного характера, подают заявку на возмещение ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам в результате чрезвычайной ситуации природного характера, в растениеводстве по форме.
К заявке о возмещении ущерба прилагаются:
- копия идентификационного документа на земельный участок;
- копия правоустанавливающего документа на земельный участок;
- копии документов, подтверждающих сортовые и посевные качества семян (прилагаются при подаче заявки за испорченные семена);
- по семенам, приобретенным у аттестованных производителей семян: копия аттестата на семена либо свидетельства на семена;
- по импортным семенам: копия документа, подтверждающего сортовые и посевные качества семян, выданного компетентным органом страны-отправителя;
- по семенам собственного производства: копия акта апробации и удостоверения о кондиционности семян либо акта апробации и результата анализа семян.
В документе также подробно описано, как происходит процедура возмещения ущерба и как рассчитывается сумма возмещения.
Проект правил размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 октября 2024 года.
Напомним, в апреле Минсельхоз опубликовал правила возмещения ущерба фермерам, пострадавшим от паводков.
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15.10.2024, 13:42 1906
Снизить потери воды в ирригационный период поручил Бектенов
Он также поручил продолжить работу по увеличению площадей орошаемых земель с применением водосберегающих технологий до 150 тыс. га ежегодно
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Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Необходимо провести работу по наполнению водохранилищ и снижению потерь воды в ирригационный период, заявил на заседании правительства премьер-министр РК Олжас Бектенов.
Он обратил особое внимание на подготовку к будущему вегетационному периоду.
Очень важно экономно расходовать воду, стимулировать в этом вопросе не только население, но и в первую очередь бизнес. Поэтому немаловажным является достижение регионами индикаторов по увеличению площадей с применением водосберегающих технологий", - подчеркнул Бектенов.
В пример он привел Кызылординскую область, где был перевыполнен план по применению водосберегающих технологий. Регион традиционно считается самым водопотребляемым. В текущем году в области сумели повысить эффективность полива, что позволило сэкономить значительные объемы воды.
Премьер поручил использовать данную практику в других регионах страны, а также усилить сотрудничество с соседними государствами для качественного проведения переговоров по вододелению в вегетационный период. Увеличивать площади орошаемых земель с применением водосберегающих технологий планируют ежегодно до 150 тыс. га.
Также необходимо провести работу по наполнению водохранилищ и снижению потерь воды в ирригационный период.
Руководству МСХ и водных ресурсов поручено разграничить свои функции в части увеличения площадей орошаемых земель, субсидирования стоимости услуг по подаче воды аграриям и расходов при инвестировании в водосберегающие технологии. Также необходимо выработать механизмы стимулирования внедрения водосберегающих технологий на орошаемых землях, активно применять цифровой учет воды", - говорится в информации.
Ранее Минводы сообщило об официальном завершении поливного сезона в Казахстане и заверило, что в этом году удалось не допустить чрезвычайных ситуаций и дефицита поливной воды.
15.10.2024, 12:43 4911
Акима Талгара освободили от должности за ненадлежащее исполнение обязанностей
Фото: instagram/kurishbekovbakhyt
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Конаев. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Акима Талгара Бахыта Күрішбекова освободили от должности за ненадлежащее исполнение обязанностей, сообщает акимат Талгарского района Алматинской области.
За ненадлежащее исполнение своих обязанностей аким города Талгар Күрішбеков Бахыт Куатбекович, заместитель акима города Талгар Матан Сагындык освобождены от занимаемых должностей", - говорится в сообщении.
Также подчеркивается, что ответственность других работников акимата в данное время на рассмотрении.
Напомним, в начале октября в Талгаре в результате конфликта был убит 16-летний подросток. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. По делу об убийстве подростка были задержаны семь подозреваемых. Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов взял на личный контроль дело об убийстве подростка.
Ночью 12 октября сгорел дом семьи погибшего. В МВД сообщили, что по делу о поджоге дома изъяты все улики и проводятся необходимые экспертизы.
Отец убитого подростка Каржаубай Нурымов записал видеообращение после поджога дома. Вчера стало известно, что для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии.
15.10.2024, 12:22 6041
Госуслуга по реабилитации и соцадаптации детей с проблемами в развитии появится в Казахстане
Министерство просвещения разработало соответствующий проект приказа
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Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство просвещения Казахстана разработало проект приказа, предусматривающий внесение изменений и дополнений в правила оказания государственных услуг в сфере психолого-педагогической поддержки, оказываемых местными исполнительными органами.
В проекте приказа предусматривается включение в перечень услугодателей, оказывающих государственные услуги по реабилитации и социальной адаптации детей и подростков с проблемами в развитии, центров поддержки детей с аутизмом", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Также предусмотрено дополнение правил оказания государственной услуги "Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии" приложением в виде формы справки для центров по поддержки детей с аутизмом.
Для получения государственной услуги физическое лицо обращается в канцелярию услугодателя и/или через веб-портал электронного правительства (...) по месту регистрации", - говорится в проекте приказа.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Напомним, аутизм выявили у 15 тысяч детей в Казахстане.
Как сообщает "Хабар 24", дошкольников с расстройством аутистического спектра - почти 7 тысяч. А пациентов от 6 до 18 лет - почти 9 тысяч. Причиной статистики специалисты называют недостаточный охват психологической помощью детей с аутизмом в раннем возрасте. На сегодня по стране для такой категории граждан действует 216 кабинетов коррекции и 13 реабилитационных центров.
15.10.2024, 10:27 8011
Ситуация с отоплением в Сарани: премьер-министр поручил провести проверку
Фото: Depositphotos
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Караганда. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства вне повестки был рассмотрен вопрос с началом отопительного сезона в Сарани. Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил провести проверку и наказать виновных в проблемах на новой котельной.
Сегодня все работы нужно завершить. В первую очередь это личная ответственность акима города Сарань и отсутствие должного контроля со стороны руководства области. По моему поручению начаты проверки. Все, кто дал недостоверную информацию о готовности объекта к отопительному сезону, будут привлечены к ответственности", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Он сообщил, что после заседания правительства министр энергетики выедет в город Сарань с проверкой.
По итогам материалы будут направлены в правоохранительные органы. Если будет определен состав преступления, все виновные будут привлечены к уголовной ответственности", - сказал премьер.
Напомним, жители города Сарани в Карагандинской области пожаловались на отсутствие отопления в своих квартирах, в то время как в регионе уже выпал снег. По состоянию на 14 октября без отопления находились жители 85 домов.
14.10.2024, 15:30 38831
МСХ: Казахстан продолжит сокращение посевов водоемких культур
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова об итогах развития аграрной отрасли за 9 месяцев 2024 года и заслушал планы на 2025 год, сообщает Акорда.
По словам министра, в 2025 году будет продолжена работа по ускоренной диверсификации посевов за счет сокращения водоемких и монокультур, увеличению площадей высокорентабельных и приоритетных культур.
Сапаров отчитался, что на сегодняшний день убрано 98% площадей, намолочено 25,2 млн тонн зерновых, урожайность составила 15,5 центнера с гектара.
Он подчеркнул, что аграрии планируют собрать рекордные 1,2 млн тонн сахарной свеклы, а также хороший урожай кормовых культур.
Также Сапаров рассказал о проводимой работе по увеличению финансирования посевных и уборочных работ. В текущем году впервые на эти цели выделено 580 млрд тенге под 5% без субсидий напрямую фермерам, что в 3 раза выше уровня прошлого года. Для эффективного использования льготных кредитов, снижения коррупционных рисков внесены изменения в механизмы государственной поддержки.
Кроме того, за 9 месяцев текущего года произведено более 796 тыс. тонн мяса с ростом на 4,5% к аналогичному периоду прошлого года. Производство молока увеличилось на 4,2% и составило 2,8 млн тонн.
В рамках реализации комплексного плана развития переработки до 2028 года принимаются меры по увеличению загруженности предприятий и расширению рынков сбыта для продукции отечественных предприятий. Планируется довести долю переработки молока, мяса, подсолнечника, риса, кукурузы и гречихи до 70%.
Напомним, в текущем году Казахстан сократил посевы риса, хлопка и пшеницы.
Также сообщалось, что Казахстан значительно увеличил экспорт сахара. При этом импорт сахара существенно превосходит производство, делая Казахстан зависимым от других стран.
14.10.2024, 14:15 42856
Правила оповещения населения при ЧС посредством телерадиовещания утверждены в Казахстане
Правила являются обязательными для всех телерадиокомпаний и операторов телерадиовещания, осуществляющих деятельность в Казахстане, независимо от форм собственности
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Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана подписал приказ об утверждении правил использования сетей телерадиовещания для оповещения населения об угрозе жизни, здоровью людей и порядке действий в сложившейся обстановке при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также в интересах обороны, национальной безопасности и охраны правопорядка, передает корреспондент агентства.
Правила использования сетей телерадиовещания для оповещения населения об угрозе жизни, здоровью людей и порядке действий в сложившейся обстановке при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также в интересах обороны, национальной безопасности и охраны правопорядка разработаны в соответствии с положениями закона РК "О масс-медиа".
Согласно документу, использование сетей телерадиовещания для оповещения населения осуществляется путем передачи видео, текстовых и речевых сообщений по сетям и каналам телерадиовещания с перехватом трансляции текущих теле-, радиопрограмм. Оповещение населения при осуществлении мероприятий по оповещению населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также в интересах обороны, национальной безопасности и охраны правопорядка осуществляют:
1) уполномоченный орган в сфере гражданской защиты в соответствии с законом РК "О гражданской защите";
2) органы национальной безопасности в соответствии с законом "О противодействии терроризму";
3) комендант местности, назначаемый в соответствии с Законом Республики Казахстан "О чрезвычайном положении".
Отмечается, что правила являются обязательными для всех телерадиокомпаний и операторов телерадиовещания, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан, независимо от их форм собственности.
Для оповещения населения, трансляции теле-, радиопрограмм перехватываются с рабочих мест оперативных дежурных уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, оснащенных техническими средствами перехвата трансляции теле-, радиопрограмм. В случаях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и/или социального характера, требующих немедленного реагирования, для оповещения населения уполномоченными органами передаются операторам телерадиовещания носители информации, содержащие видео, текстовые и речевые сообщения об угрозе жизни и здоровью людей, а также о порядке действий в сложившейся обстановке", - говорится в разделе о порядке проведения оповещения.
Уполномоченный орган в сфере гражданской защиты совместно с операторами телерадиовещания не реже одного раза в квартал проверяет готовность технических средств к перехвату трансляций.
Операторами телерадиовещания сопрягаются технические средства по перехвату транслируемых теле-, радиопрограмм с системами оповещения, используемыми уполномоченным органом в сфере гражданской защиты.
Напомним, в четверг в Алматы проведут сейсмотренировку.
14.10.2024, 12:25 47991
Поливной сезон официально завершили в Казахстане
В этом году удалось не допустить чрезвычайных ситуаций и дефицита поливной воды
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Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Поливной сезон, стартовавший 1 апреля, сегодня официально завершен во всех областях страны, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации РК.
Несмотря на прогнозы о засухе, правительство Казахстана сумело принять все нужные меры и бесперебойно обеспечивать аграриев поливной водой. Всего за период вегетации Министерство водных ресурсов и ирригации подало аграриям Казахстана около 11,2 млрд кубометров воды", - говорится в сообщении ведомства.
Казводхоз" заключил с крестьянскими хозяйствами около 25 тысяч договоров на подачу поливной воды.
Больше всего воды - около 3,7 млрд кубометров - поступило аграриям Кызылординской области, в Туркестанскую область поступило 3,4 млрд кубометров, в область Жетісу - 1,37 млрд кубометров воды, в Алматинскую область - 1,57 млрд кубометров.
Правительству удалось не допустить чрезвычайных ситуаций и дефицита поливной воды. Нам удалось извлечь уроки из прошлогоднего опыта и обеспечить бесперебойную подачу поливной воды аграриям. Важную роль сыграла водная дипломатия. В этом году Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан направили в нашу страну больше воды, чем планировалось изначально", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Сейчас Министерство водных ресурсов и ирригации активно приступило к подготовке паводковому периоду. Начался сброс воды из водохранилищ в северных, западных, восточных и центральных областях страны. Водохранилища на юге Казахстана работают в режиме накопления.
На ближайшем заседании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии будет составлен прогнозный график работы Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ и утверждены объемы подачи воды на предполивной период следующего года", - проинформировали в Минводы.
Напомним, летом 2023 года фермеры южных регионов Казахстана, особенно Жамбылской области, столкнулись с серьезным дефицитом воды. Из-за засухи в шести регионах республики объявили режим ЧС.
Ранее ЕАБР в своем докладе спрогнозировал серьезную нехватку поливной воды в ЦА к 2028 году и предложил 10 практических шагов по водосбережению.
14.10.2024, 12:00 48156
Минобороны: Казахстанские миротворцы продолжают работать в Ливане
Министерство постоянно находится на связи с ними
Фото: gov.kz
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Бейрут. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские миротворцы продолжают работать в штатном режиме в Ливане, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.
Обострение обстановки находится на удалении от их мест несения службы. В случае эскалации ситуации вопрос эвакуации казахстанских военнослужащих будет приниматься совместно с секретариатом ООН и руководством миссии. Минобороны постоянно находится на связи с ними", - заверили в ведомстве.
Ранее израильские танки вошли на территорию базы миротворцев ООН в Ливане, информирует РБК.
Сообщается, что танки разрушили главные ворота базы миротворцев ООН и прорвались на ее территорию, но потом покинули ее. Позднее после выстрелов Армии обороны Израиля на базе появился дым, из-за которого пострадали 15 миротворцев.
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Ваше мнение
В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?