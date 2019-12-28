Стали известны имена иностранцев, находившихся на борту упавшего под Алматы самолета

Алматы. 27 декабря. Kazakhstan Today - Стали известны имена иностранных граждан, находившихся на борту упавшего под Алматы самолета , передает Kazakhstan Today.

По данным КЧС МВД РК, это Сон Юрий (Украина), Сон Яна (Украина), Клыков Маг (Киргизия) и Нурлан Маулина (Китай).

Напомним, всего на борту самолета находилось 5 членов экипажа и 93 пассажира, в числе которых есть иностранные граждане : 2 гражданина Украины, 1 гражданин Кыргызстана, 1 гражданин Китая, остальные граждане Казахстана, проинформировали в МВД РК.

Всего в результате происшествия, по состоянию на 12.30, погибли 12 человек, в том числе командир экипажа. В медучреждения Алматы госпитализированы 49 человек, из них 18 в тяжелом состоянии.

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