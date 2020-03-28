Стартовало назначение выплат отправленным в отпуска без содержания казахстанцам

Фото: ehonews.kz

Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - Государственный фонд социального страхования (ГФСС) произвел первые назначения новой социальной выплаты работающим гражданам, потерявшим доходы в период ЧП в связи с выходом в вынужденные отпуска без сохранения оплаты труда, передает Kazakhstan Today.

Социальную выплату , размер которой на человека составляет 42,5 тыс. тенге в месяц (минимальная заработная плата), уже получили два жителя Алматы, сообщили в Министерстве труда и соцзащиты населения.

Напомним, новая выплата из ГФСС будет предоставляться гражданам РК, осуществлявшим трудовую деятельность на территории Казахстана, в соответствии со следующими условиями: социальная выплата осуществляется работникам, отправленным в отпуск без сохранения заработной платы (не уволенным) в связи с объявленным чрезвычайным положением; для получения выплаты необходимо, чтобы за работника (индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, за себя) делали отчисления в ГФСС не менее 3 месяцев за последние 12 месяцев до даты введения ЧП; социальная выплата распространяется на работников среднего, малого и микробизнеса; индивидуальных предпринимателей (ИП); лиц, занимающихся частной практикой (нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат, профессиональный медиатор); плательщиков ЕСП.

Для назначения новой соцвыплаты работодателям (ИП, лица занимающиеся частной практикой, и плательщики ЕСП обращаются самостоятельно) необходимо подать заявление в местный орган по вопросам занятости через сервис "Электронное обращение" на веб-портале "Электронного правительства" с приложением документов, подтверждающих потерю дохода их работниками в связи с ограничением деятельности в период ЧП, список работников и выписку из приказа о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы работникам.

На основании заявок работодателей (ИП и др. категорий) районный (городской) штаб по вопросам занятости населения принимает решение об оказании социальной поддержки, а отделения Государственной корпорации "Правительство для граждан" самостоятельно формируют списки работников, которым ГФСС произведет выплаты.

Социальная выплата будет осуществляться работнику в период его нахождения в отпуске без сохранения заработной платы, но не более длительности режима ЧП.

Как сообщила на брифинге в Алматы заместитель руководителя управления социального благосостояния Айнур Мукажанова, к электронному обращению необходимо прикрепить ряд документов.

Это сама заявка. Работодатель должен приложить документ, доказывающий, что предприниматель действительно прекратил работу в связи с режимом ЧП, а также приказы на всех работников и список своих работников", - сказала она.

Госкорпорация и филиалы ГФСС в течение четырех рабочих дней рассмотрят все заявления и будет вынесено решение по каждому сотруднику. Еще в течение двух рабочих дней сформируют списки, после чего оповестят работников о принятом решении посредством SMS.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства