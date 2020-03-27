Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев рассказал о выплатах по потере дохода в связи с введением режима чрезвычайного положения, передает Kazakhstan Today.

Сегодня будет опубликован приказ министра труда и социальной защиты. Там будут расписаны правила осуществления социальных выплат на период чрезвычайного положения. Эти выплаты будут идти из госфонда социального страхования", - сообщил министр.

По его информации, выплаты будут двух видов.

Первый - для тех, кто вышел на неоплачиваемый отпуск в связи с чрезвычайным положением. Это составит примерно 42 тысячи тенге в месяц. Это должны быть работники микро-, малого и среднего бизнеса. За последний год они должны были сделать три раза отчисления в госфонд", - сказал Абаев.

По его словам, заявки в районные и городские штабы занятости подает не сам работник, а работодатель. Выплаты будут идти до окончания режима ЧП.

Второй вид выплат - для уволенных работников. Они будут получать выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев. Размер выплат составит 40% от потерянного дохода. Ничего сложного в процедуре подачи заявки нет - нужно будет зарегистрироваться в центре занятости в качестве безработного, подать заявление. Заявление можно подать онлайн", - пояснил министр.

Он отметил, что такими выплатами будут охвачены 1,5 млн человек.

Чрезвычайное положение и карантин привели к сокращению деловой активности . Многие люди временно оказались без работы.

В связи с этим президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании государственной комиссии по чрезвычайному положению поручил на период действия чрезвычайного положения начать осуществлять ежемесячные выплаты лицам, лишившимся доходов в связи с введением чрезвычайного положения, в размере 1 МЗП (42 500 тенге). $1 = 444,8 тенге.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Казахстане увеличилось до 109 . Наибольшее количество зарегистрировано в Нур-Султане - 61 случай. Кроме того, случаи заболевания зарегистрированы в Алматы - 40 случаев, Караганде - 2 случая, Шымкенте - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 случай, Жамбылской области - 1 случай, Северо-Казахстанской области - 1 случай.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией

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