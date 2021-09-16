Статистика детского суицида в Казахстане ужасает - депутаты

НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Депутатов мажилиса ужаснула статистика детского суицида в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По статистике, только за шесть месяцев 2021 года в Казахстане зарегистрировано 105 завершенных случаев детского суицида и 193 попытки самоубийства", - заявила на заседании нижней палаты парламента депутат мажилиса Динара Закиева в ходе обсуждения проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав ребенка".

По ее словам, в Туркестанской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях статистика суицидов растет.

Это ужасающее показатели", - сказала Закиева.

Напомним, сегодня депутаты предложили на законодательном уровне закрепить понятие "травля (буллинг)" . В частности, председатель мажилиса Нурлан Нигматулин высказался за выработку конкретных механизмов борьбы с кибербуллингом. По его мнению, травля в соцсетях становится одной из основных причин детского суицида.





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