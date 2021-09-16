Зарубежные соцсети и мессенджеры будут регистрировать в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Иностранные соцсети и мессенджеры обяжут регистрироваться в Казахстане. В противном случае их работа будет заблокирована, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Такую поправку внесли мажилисмены сегодня на пленарном заседании палаты в проект изменений и дополнений в законодательство по вопросам защиты прав детей, сообщает Kazpravda.kz.

При этом руководителем филиала должен быть гражданин Казахстана. Эти поправки, считают депутаты, призваны оградить детей от кибербуллинга.

Как отметил во время обсуждения законопроекта в мажилисе вице-министр информации и общественного развития РК Кемельбек Ойшыбаев, МИОР поддерживает эти поправки.

В законопроекте предложены нормы по социальным сетям и мессенджерам, мы поддерживаем. Потому что во время анализа, мониторинга информационного поля мы видим, что идет большое количество кибербуллинга, и в министерство поступает очень большое количество обращений", - сказал вице-министр.

По его информации, в 2020 году в результате мониторинга соцсетей выявлено около 70 тысяч фактов кибербуллинга в интернет-среде.

В администрацию соцсетей и мессенджеров нами направлено около 1800 обращений с просьбой удалить материалы. И в 2021 году эти цифры уже увеличились - около 140 тысяч фактов нарушений мы выявили и, соответственно, около 1700 направили в администрации соцсетей и мессенджеров ", - сказал Ойшыбаев.

При этом, отметил он, не со всеми социальными сетями есть обратная связь.

Если какие-то социальные сети, скажем так, реагируют и удаляют материалы, но от некоторых (до 20-30% доходит) - только реакция на наши обращения. Поэтому в этом направлении мы предлагаем ввести нормы и понятия для социальных сетей и мессенджеров", - сказал вице-министр.

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