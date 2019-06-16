Столичная полиция прекратила уголовное дело о гибели пяти детей при пожаре во времянке

Нур-Султан. 15 июня. Kazakhstan Today - Заместитель начальника департамента полиции Нур-Султана Газиз Нуркаев заявил о прекращении уголовного дела о гибели пяти сестер при пожаре во времянке в феврале 2019 года, передает Kazakhstan Today.
Было проведено полное расследование, которым занималось следственное управление столичного департамента полиции. По проведении всех необходимых исследований, экспертиз, а также следственных действий было принято решение о прекращении производств по данному делу. Уголовное дело в настоящее время прекращено и сдано в городскую прокуратуру для проверки законности принятого решения", - проинформировал Нуркаев, пояснив, что труба печи была неправильно построена и из-за задвижки произошел пожар, пишет Kazpravda.kz.
Напомним, ночью 4 февраля в жилом массиве Коктал-1 столичного района Сарыарка произошел пожар: на территории частного дома горела времянка. В результате погибли пятеро детей: 2006, 2009, 2014, 2016 и 2018 года рождения. Самой младшей девочке было всего три месяца. Родители детей в это время были на работе в ночную смену. Причиной пожара названо нарушение правил пожарной безопасности при разделке дымохода.
После трагической гибели пяти девочек Министерство внутренних дел Казахстана решило проанализировать возможность введения запрета на проживание во временных строениях.
По поручению главы государства правительством создана специальная рабочая группа во главе с вице-премьером Ерболатом Досаевым, которая занимается решением проблем многодетных семей и улучшением качества жизни граждан.
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