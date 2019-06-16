Столичная полиция прекратила уголовное дело о гибели пяти детей при пожаре во времянке

Нур-Султан. 15 июня. Kazakhstan Today - Заместитель начальника департамента полиции Нур-Султана Газиз Нуркаев заявил о прекращении уголовного дела о гибели пяти сестер при пожаре во времянке в феврале 2019 года, передает Kazakhstan Today.

Было проведено полное расследование, которым занималось следственное управление столичного департамента полиции. По проведении всех необходимых исследований, экспертиз, а также следственных действий было принято решение о прекращении производств по данному делу. Уголовное дело в настоящее время прекращено и сдано в городскую прокуратуру для проверки законности принятого решения", - проинформировал Нуркаев, пояснив, что труба печи была неправильно построена и из-за задвижки произошел пожар, пишет Kazpravda.kz .

Напомним, ночью 4 февраля в жилом массиве Коктал-1 столичного района Сарыарка произошел пожар: на территории частного дома горела времянка. В результате погибли пятеро детей : 2006, 2009, 2014, 2016 и 2018 года рождения. Самой младшей девочке было всего три месяца. Родители детей в это время были на работе в ночную смену. Причиной пожара названо нарушение правил пожарной безопасности при разделке дымохода.

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