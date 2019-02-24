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Отца пяти погибших при пожаре девочек ночью вызвали на работу

04.02.2019, 20:38 38063
Отца пяти погибших при пожаре девочек ночью вызвали на работу
Астана. 4 февраля. Kazakhstan Today - Заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин сегодня на брифинге в СЦК сообщил подробности трагедии в Астане, унесшей жизни пятерых детей, передает Kazakhstan Today.
 
"Отец погибших детей - 1984 года рождения. Он является работником СТО, мотористом. В вечернее время он разжег печь. Был вызван своим работодателем на работу для срочных каких-то работ, и, соответственно, в ночное время его не было дома. Мать является фасовщицей ТОО "Pet". Находилась она в ночной смене", - рассказал Ильин.
 
Он также проинформировал, что на территории строения, где произошел пожар, проживают родственники данной семьи.
 
По словам родственников, около двух часов ночи они заходили в строение проверить детей: все девочки спали. Оборудование не представляло какой-либо угрозы. В 02.34 уже поступило сообщение соседа о возгорании.
 
Между тем на официальном сайте акимата Астаны сообщается, что аким города Бахыт Султанов посетил семью, потерявшую пятерых детей. Акимат выражает соболезнование родным и близким погибших и готов оказать всю необходимую помощь. 
 
"В связи с трагической гибелью аким Астаны Бахыт Султанов сегодня утром созвал экстренное совещание, где потребовал выяснить обстоятельства гибели пятерых детей. После совещания Бахыт Султанов совместно с акимом района Сарыарка Арманом Турлубеком выехали на место происшествия и выразили соболезнование семье. Также Бахыт Султанов поручил акиму района оказать всю необходимую материальную и медицинскую помощь, помочь в организации похорон. В данный момент с родителями погибших детей работают психологи, специалисты социальных служб", - сообщила на брифинге пресс-секретарь акима Астаны Эльвира Жургенбаева.
 
Как пояснил исполняющий обязанности начальника ДЧС Астаны Маргулан Аманбаев, ранее в жилом массиве Коктал-1 была проведена профилактическая работа во избежание пожаров и других чрезвычайных ситуаций. В этот дом также приходили сотрудники департамента и были сделаны соответствующие замечания, было дано предписание по их устранению. 
 
По данным управления занятости и социальной защиты, мать погибших детей работала на заводе по производству пластиковых карт, отец - монтажником в СТО. По словам пресс-секретаря акима, ранее семья не обращалась в местные исполнительные органы за помощью, на учете по жилью не состоит, получала пособие как многодетная семья. Двое из пятерых погибших детей учились в школе, ребенок 2014 года рождения посещал государственный детский сад, двое других стояли в очереди. 
 
"Со стороны школы семье была оказана поддержка в рамках государственной и спонсорской помощи. Со слов педагогов погибшие дети не пропускали занятия, вели себя прилежно и были со всеми дружелюбными", - резюмировала Эльвира Жургенбаева.
 
Ночью 4 февраля в жилом массиве Коктал-1 района Сарыарка произошел пожар: на территории частного дома горела времянка. В результате погибли пятеро детей: 2006, 2009, 2014, 2016 и 2018 года рождения. Самому младшему из них было всего три месяца.
 

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