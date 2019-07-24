Столичный акимат рассматривает вопрос взыскания задолженности с "Банка Астаны" для строительства LRT

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Нур-Султан. 23 июля. Kazakhstan Today - Акимат Нур-Султана рассматривает вопрос взыскания с "Банка Астаны" денег на строительство LRT, сообщил заместитель премьер-министра Женис Касымбек.

По вопросу реализации проекта легкорельсового транспорта в Нур-Султане. В настоящее время акимат города Нур-Султана совместно с Национальным банком, АО "Фонд проблемных кредитов" и Министерством финансов рассматривает вопрос взыскания задолженности с АО "Банк Астаны", - сказал Касымбек на заседании правительства РК, пишет Kazpravda.kz .

По его словам, вопрос дальнейшей реализации проекта будет рассмотрен на заседании государственной комиссии о развитии столицы.

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