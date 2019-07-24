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Столичный акимат рассматривает вопрос взыскания задолженности с "Банка Астаны" для строительства LRT

23.07.2019, 11:32 8884
Столичный акимат рассматривает вопрос взыскания задолженности с "Банка Астаны" для строительства LRT
Фото: www.kazpravda.kz
Нур-Султан. 23 июля. Kazakhstan Today - Акимат Нур-Султана рассматривает вопрос взыскания с "Банка Астаны" денег на строительство LRT, сообщил заместитель премьер-министра Женис Касымбек.
 

По вопросу реализации проекта легкорельсового транспорта в Нур-Султане. В настоящее время акимат города Нур-Султана совместно с Национальным банком, АО "Фонд проблемных кредитов" и Министерством финансов рассматривает вопрос взыскания задолженности с АО "Банк Астаны", - сказал Касымбек на заседании правительства РК, пишет Kazpravda.kz.

 
По его словам, вопрос дальнейшей реализации проекта будет рассмотрен на заседании государственной комиссии о развитии столицы.
 
Как сообщалось ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил акиму столицы Алтаю Кульгинову предметно изучить ситуацию со строительством LRT.
 

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