Страховка для водителей подорожает в Казахстане
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 7 апреля введут новые классы страхования водителей, сообщает Kolesa.kz.
Страховка изрядно подорожает для новичков, а также для автомобилистов, допускающих грубые нарушения ПДД. А безаварийных водителей, наоборот, смогут поощрять", - пишет сайт.
Поправки утвердило Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.
С 7 апреля 2025 года вводятся новые классы страхования, которые приведены в данной таблице.
В поправках к правилам говорится, что самым высоким, с самой дешевой страховкой, по-прежнему останется класс 13. А самым низким станет М2. Водителям с данным классом полисы обойдутся в семь раз дороже в сравнении с 13-м. При этом автомобилистам, впервые оформляющим страховой полис, будет присваиваться класс А с коэффициентом 1.8. В данное время новичкам ставят класс 3 с коэффициентом 1. Так что страховка для новобранцев после вступления в силу поправок подорожает практически вдвое. В то же время всех иностранцев, временно въехавших в Казахстан на автомобилях, будут априори считать опытными и присваивать им сразу 13-й класс", - сообщает источник.
Минимальный класс М2 с 7 апреля станут присваивать водителям при наступлении страхового случая в результате грубых нарушений ПДД:
- за езду в пьяном виде;
- передачу управления нетрезвому водителю;
- "пьяное ДТП" с пострадавшими или погибшими.
А понижать класс страхования не на один, а сразу на два, повышая стоимость полиса, будут за ДТП, совершённые водителями, у которых в совокупности имеются три и более следующих нарушения:
- превышение скорости на величину от 40 км/ч и более;
- повторное в течение года превышение скорости на величину от 20 км/ч и более;
- выезд на встречную полосу в случаях, если это запрещено ПДД, в том числе сопряжённое с разворотом или поворотом;
- проезд на запрещающий сигнал светофора или на жест регулировщика, за исключением случаев неправильного пересечения ж/д переездов, а также за повторное в течение года аналогичное нарушение;
- невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения, а также на повторное в течение года аналогичное нарушение;
- нарушение ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения и за повторное нарушение в течение года;
- управление автомобилем, не отвечающим требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств;
- управление авто, имеющим неисправности тормозной системы, рулевого управления или тягово-сцепного устройства.
Такое же снижение класса не на один, а сразу на два предусмотрено и для водителей, совершивших ДТП с крупным ущербом, а также для граждан, застрахованных в одном регионе, но устроивших аварию в другом. В поправках к правилам уточняется, что данная норма не будет распространяться на ситуации, когда коэффициент территории, где произошло ДТП, ниже, чем коэффициент территории, где получил полис автомобиль", - говорится в информации.
Повышать класс будут ежегодно при безаварийной езде. А с 7 апреля 2025 года страховщики еще и получат возможность поощрять водителей, находящихся в 13-м классе непрерывно более 5 лет. Для них они смогут разрабатывать собственные коэффициенты, снижающие стоимость полиса. Но не выше, указанного в таблице, и не ниже нуля.
Ранее сообщалось, что казахстанские водители побили рекорд по штрафам в 2024 году.