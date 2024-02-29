Страны СНГ будут совместно бороться с биологическими угрозами

Президент заслушал отчет об итогах деятельности Агентства по делам госслужбы за 2023 год

Фото: Акорда

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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об итогах деятельности Агентства по делам государственной службы за 2023 год и ознакомился с планами на предстоящий период, сообщает пресс-служба Акорды.





Председатель агентства Дархан Жазыкбай доложил президенту о работе по формированию гибридной модели государственной службы, объединяющей элементы карьерной и позиционной модели.





Также была представлена информация о мерах, нацеленных на формирование открытого государственного аппарата, в том числе по привлечению специалистов из частного сектора, внеконкурсному назначению выпускников вузов на низовые должности.





Глава государства был ознакомлен с результатами пилотного проекта отбора на государственную службу по системе e-Qyzmet, позволившей в 2,7 раза увеличить количество участников в конкурсах на занятие вакантных должностей. В этом году началось поэтапное внедрение системы отбора e-Qyzmet во всех государственных органах.





Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о деятельности агентства в сферах контроля качества оказания государственных услуг, дебюрократизации системы управления.





По итогам встречи президент поручил продолжить работу по формированию сервисного и клиентоориентированного государственного аппарата, профессионализации госслужащих и внедрению современных технологий в систему государственной службы.