Сулейменов освобожден от должности спецпредставителя президента РК

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Серик Сулейменов родился в Алматы. Окончил Казахский государственный университет имени Кирова (1990) по специальности "Математика"; Казахский государственный университет имени аль-Фараби (1997) по специальности "Правоведение".
С 1992 по 1997 годы работал начальником юридической службы АО "Казкоммерцбанк".
С 1997 по 2003 годы - генеральный директор АО "Государственный накопительный пенсионный фонд", заместитель председателя правления АО "Темирбанк".
В 2003 году - президент АО "Казахстанские коммунальные системы", председатель правления АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания", председатель правления АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания".
Занимал должности вице-министра труда и социальной защиты населения, эксперта Администрации Президента РК, главного инспектора канцелярии премьер-министра РК, заместителя акима Кызылординской области, председатель комитета атомного и энергетического контроля и надзора Министерства энергетики, заместителя акима Кызылординской области.
С апреля 2020 года - специальный представитель президента Казахстана на комплексе "Байконур".