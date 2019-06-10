Свыше 35% избирателей уже получили избирательные бюллетени - ЦИК

Нур-Султан. 8 июня. Kazakhstan Today - Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан опубликовала данные о явке избирателей по состоянию на 12.00, передает Kazakhstan Today.

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 12 часов 9 июня 2019 года избирательные бюллетени получили 35,1% от общего количества избирателей, включенных в списки.

В том числе:

по Акмолинской области - 45,9%

по Актюбинской области - 50,3%

по Алматинской области - 47,3%

по Атырауской области - 33,5%

по Восточно-Казахстанской области - 44,8%

по Жамбылской области - 43,7%

по Западно-Казахстанской области - 26,1%

по Карагандинской области - 29,6%

по Кызылординской области - 39,3%

по Костанайской области - 35,5%

по Мангистауской области - 29,3%

по Павлодарской области - 36,0 %

по Северо-Казахстанской области - 33,9%

по Туркестанский области - 30,0%

по Нур-Султану - 24,6%

по Алматы - 19,0%

по Шымкенту - 24,6%

Напомним, Центральной избирательной комиссией были зарегистрированы 7 кандидатов в президенты Республики Казахстан : Касым-Жомарт Токаев (выдвинут партией Nur Otan), Саді-Бек Тугел (движение "Улы дала кырандары"), Амангельди Таспихов (Федерация профсоюзов Республики Казахстан), Дания Еспаева (Демократическая партия Казахстана "Ак жол"), Толеутай Рахимбеков (Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл"), Жамбыл Ахметбеков (Коммунистическая народная партия Казахстана), Амиржан Косанов (национал патриотическое движение "Улт тагдыры").

По состоянию на 1 января 2019 года в Реестр избирателей Республики Казахстан Центральной избирательной комиссией включено 11 814 019 граждан, обладающих правом голоса.

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