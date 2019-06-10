Свыше 35% избирателей уже получили избирательные бюллетени - ЦИК

Нур-Султан. 8 июня. Kazakhstan Today - Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан опубликовала данные о явке избирателей по состоянию на 12.00, передает Kazakhstan Today.
Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 12 часов 9 июня 2019 года избирательные бюллетени получили 35,1% от общего количества избирателей, включенных в списки.
В том числе:
по Акмолинской области - 45,9%
по Актюбинской области - 50,3%
по Алматинской области - 47,3%
по Атырауской области - 33,5%
по Восточно-Казахстанской области - 44,8%
по Жамбылской области - 43,7%
по Западно-Казахстанской области - 26,1%
по Карагандинской области - 29,6%
по Кызылординской области - 39,3%
по Костанайской области - 35,5%
по Мангистауской области - 29,3%
по Павлодарской области - 36,0 %
по Северо-Казахстанской области - 33,9%
по Туркестанский области - 30,0%
по Нур-Султану - 24,6%
по Алматы - 19,0%
по Шымкенту - 24,6%
Напомним, Центральной избирательной комиссией были зарегистрированы 7 кандидатов в президенты Республики Казахстан: Касым-Жомарт Токаев (выдвинут партией Nur Otan), Саді-Бек Тугел (движение "Улы дала кырандары"), Амангельди Таспихов (Федерация профсоюзов Республики Казахстан), Дания Еспаева (Демократическая партия Казахстана "Ак жол"), Толеутай Рахимбеков (Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл"), Жамбыл Ахметбеков (Коммунистическая народная партия Казахстана), Амиржан Косанов (национал патриотическое движение "Улт тагдыры").
По состоянию на 1 января 2019 года в Реестр избирателей Республики Казахстан Центральной избирательной комиссией включено 11 814 019 граждан, обладающих правом голоса.
19 марта Нурсултан Назарбаев объявил о сложении полномочий президента РК. Полномочия перешли занимавшему на тот момент пост председателя сената Касым-Жомарту Токаеву.
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