Свыше 60 млрд тенге недополучит бюджет столицы из-за режима ЧП

Нур-Султан. 7 июля. Kazakhstan Today - На брифинге в СЦК аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал, сколько потеряет бюджет города из-за режима ЧП, передает Kazakhstan Today.

От вновь введенных карантинных мер мы еще подсчеты ведем. Еще рано говорить об этом. Но от предыдущих введенных карантинных мер, режима ЧП, мы, по прогнозам, недополучим свыше 60 млрд тенге в местный бюджет", - сказал аким Нур-Султана Алтай Кульгинов.

При этом он отметил, что эти потери были компенсированы благодаря программе "Дорожная карта занятости".

Нам компенсировала эти потери программа "Дорожная карта занятости", которая принята президентом", - сказал аким, отметив, что проводится активная работа по ремонту дорог. Отремонтировано 150 дорог, 100 из которых на окраинах, 143 двора и произведен капитальный ремонт скверов. 15 тыс. рабочих мест планируется создать.

Напомним, режим ЧП действовал в Казахстане с 19 марта по 11 мая.

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