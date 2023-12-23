22.12.2023, 14:14 39411
Тарифы на электроэнергию необоснованно завышали в Кызылординской области
В тариф включали расходы на аренду здания и автомашин
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Кызылорда. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Энергоснабжающие компании Кызылординской области намеренно завышали тарифы на электроэнергию, необоснованно включая в них расходы на аренду здания и автомашин, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
Проведен анализ по формированию тарифа на электроэнергию. В результате выяснилось, что три компании, обеспечивающие электроэнергией социальные объекты региона, закладывали в тариф расходы на аренду административного здания, автотранспорта и иные расходы", - говорится в пресс-релизе ведомства.
В настоящее время из расходов энергоснабжающих организаций исключены необоснованные расходы.
Снижен тариф в Кызылорде и 5 районах области (Жанакорганском, Шиелийском, Сырдарьинском, Жалагашском и Кармакшинском) для всех бюджетных организации на 18,8%, с 38,75 до 31,45 тенге за кВт-час.
Годовая экономия средств бюджетных организаций составит более 380 млн тенге", - подчеркнули в агентстве.
Напомним, с 1 июня в Казахстане повысили тарифы на электроэнергию.
Между тем казахстанцы задолжали за комуслуги свыше 60 млрд тенге.
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22.12.2023, 20:14 25036
Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Чехии
Фото: Акорда
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Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Чехии Петру Павлу в связи с произошедшей в Праге трагедией, сообщает пресс-служба Акорды.
С глубокой скорбью воспринял печальную весть о жертвах и пострадавших среди Ваших соотечественников в результате бесчеловечного акта нападения в Карловом университете в Праге. Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю соболезнования Вам и родным погибших, а также желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме.
Напомним, власти Чехии объявили субботу, 23 декабря, днем государственного траура по жертвам ранее случившейся стрельбы в Карловом университете в Праге.
22.12.2023, 17:55 30811
Останки героев Великой Отечественной войны доставили в Казахстан
Фото: Минобороны РК
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Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Астану специальным авиабортом доставлены останки трех воинов-казахстанцев, погибших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РК.
Ритуал встречи останков красноармейцев состоялся в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил РК с участием музыкантов Центрального военного оркестра, знаменной группы и военнослужащих роты почетного караула.
На торжественной церемонии присутствовали военнослужащие и ветераны Вооруженных сил, представители ОО "Атамнын аманаты", Государственного военно-исторического музея, воспитанники детско-юношеского военно-патриотического движения "Жас сарбаз" и родственники погибших.
Посредством видео-конференц-связи к мероприятию подключились представители акиматов, департаментов по делам обороны Атырауской, Жамбылской и Кызылординской областей.
Начальник департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил генерал-майор Бауыржан Артыков выразил признательность всем, кто принимает активное участие в поисках останков воинов-казахстанцев.
Великая Отечественная война явилась огромным испытанием для всего казахстанского народа. На фронт убыло миллион 200 тысяч казахстанцев, более 600 тысяч из них не вернулись с полей сражений. Их подвиги служат нынешним защитникам Отечества примером стойкости духа, несгибаемого мужества, самоотверженности и любви к Родине", - сказал он.
Благодаря работе российских поисковиков спустя более 80 лет вернулись домой красноармейцы Силан Маметов (1912 года рождения, уроженец Казалинского района, Кызылординской области), Кадирбек Даулеткулов (1922 года рождения, уроженец Меркинского района, Жамбылской области) и Кисым Адиев (1911 года рождения, уроженец города Гурьев, Гурьевской области).
Они положили свою жизнь на алтарь Победы, не пожалели себя, не сдались в плен, до последнего выполняли свой воинский долг. Память о героизме людей того периода навсегда останется в сердцах казахстанцев. Она воплощается в книгах, песнях, монументах, мемориалах, экспозициях музеев и названиях улиц. Мы выражаем признательность поисковикам за выполнение благородной миссии", - отметил председатель ОО "Атамнын аманаты" Мурат Молдагалиев.
Красноармеец 144 стрелковой дивизии Силан Маметов погиб в 1941 году. Его останки обнаружены близ деревни Апальщино, Рузского района, Московской области поисковым отрядом "Эхо войны". Казахстанского воина Кадирбека Даулеткулова нашли поисковики отряда "Застава св. Ильи Муромца" у деревни Муравль, Троснянского района, Орловской области. Пропавший без вести в 1942 году Кисым Адиев был обнаружен в урочище у деревни Батюшково, Темнинского района, Смоленской области.
Родственников Силана Маметова пока не удалось разыскать. Поисковики ОО "Атамнын аманаты" нашли родных солдата Кисыма Адиева, которые проживают в городе Атырау. В Астану из Жамбылской области прибыл правнук брата Кадирбека Даулеткулова - Ернур Наметкул.
Кадырбек Даулеткулов ушел на фронт в 1941 году. К сожалению, создать семью не успел, детей нет. Все эти годы мы искали его. Выяснилось, что дед был пограничником и погиб на Курской дуге. От имени всей нашей семьи хочу выразить огромную благодарность руководству Министерства обороны, всем поисковикам, за проделанную большую работу. Это особая миссия", - поделился он.
Поисковики также передали родственникам личные вещи красноармейцев: награды, каски, металлические кружки, саперные лопаты, пуговицы.
Перезахоронение останков красноармейцев состоится в регионах, где с воинскими почестями их предадут земле.
22.12.2023, 15:59 33731
Токаев принял посла США в Казахстане
Фото: Акорда
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Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял посла США в Казахстане Дэниела Розенблюма. В ходе встречи были рассмотрены вопросы развития двусторонних отношении между Казахстаном и Соединенными Штатами, а также актуальные темы глобальной и региональной безопасности, сообщила пресс-служба Акорды.
Как подчеркнул президент РК, казахстанско-американское сотрудничество охватывает широкий спектр направлений, включая вопросы безопасности, устойчивого развития, климатическую повестку и гуманитарные связи.
Глава государства назвал экономическое взаимодействие движущей силой двусторонних отношений и отметил необходимость расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе в рамках деятельности Совета по привлечению инвестиций.
Участники встречи обсудили возможности расширения контактов в таких сферах, как торговля, транспорт, логистика, "зеленая" энергетика, экология, горнодобывающая промышленность.
22.12.2023, 14:18 37476
Возврат государству имущества на 69,7 млрд тенге и свыше 1 млн га земель - в Генпрокуратуре подвели итоги за 2023 год
Фото: gov.kz
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Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Генеральной прокуратуре отчитались о проделанной работе в 2023 году.
По информации Генпрокуратуры, в социально-экономической сфере по актам прокуроров защищены конституционные права 401 тысячи граждан, в том числе 85 тысяч несовершеннолетних.
Отмечается, что государству возмещено 39,6 млрд тенге, возвращено имущество на сумму 69,7 млрд тенге. В судах защищены интересы бюджета на 24,4 млрд тенге.
По материалам прокурорских проверок начато 256 досудебных расследований, в суд направлено 111 уголовных дел, осуждено 137 лиц.
Особое внимание уделено вопросам соблюдения законности при исполнении программ, направленных на трудоустройство граждан, создании комфортной среды их проживания и инфраструктуры, распределении земель и другим актуальным темам, волнующим население. По итогам проверок центров занятости выявлено неэффективное использование 1,4 млрд тенге, хищение бюджетных средств и нецелевое использование грантов на поддержку бизнес инициатив на 1 млрд тенге, установлено более 400 фактов фиктивного трудоустройства на общую сумму 39,3 млн тенге", - рассказали в пресс-службе ведомства.
По поручению президента также приняты меры по решению проблем уплотненной застройки городов. К примеру, в столице после вмешательства прокуроров отменены градостроительные решения и предотвращена постройка 40 жилых объектов на рекреационных зонах, вдвое сокращено количество долгостроев.
Всего по стране возвращены от застройщиков земельные участки, ранее предназначенные для размещения 150 парков, 27 детских садов, 30 школ и поликлиник.
Также продолжена ревизия целевого использования земель, по результатам которой государству возвращено свыше 1 млн га неосвоенных и незаконно предоставленных участков на 34 млрд тенге. Сокращен дефицит пастбищ с 29 до 8 млн га.
В ведомстве рассказали, что совместно с правительством и заинтересованными органами начата реализация поручений главы государства по улучшению инвестиционного климата. В настоящее время прокурорами сопровождается свыше тысячи значимых инвестиционных проектов. Уже оказана поддержка 75 инвесторам, общая стоимость вложений в экономику страну которых составляет 1,2 трлн тенге.
Всего в рамках защиты прав предпринимателей по актам прокуроров пресечено 5,7 тысячи незаконных проверок и иных форм контроля, отменено 14 тысяч запретительных и ограничительных мер, к дисциплинарной ответственности привлечено 689 должностных лиц, к административной - 97. Защищены и восстановлены права 129 тысяч бизнесменов", - проинформировали в пресс-службе.
Вместе с тем продолжена работа по укреплению международного сотрудничества в уголовно-правовой сфере. Из других стран в Казахстан экстрадировано 52 разыскиваемых лица, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.
В рамках обеспечения законности уголовного процесса прокурорами пресечено необоснованное вовлечение в уголовную орбиту свыше 1,2 тысячи граждан, из служебных помещений органов уголовного преследования освобождено более 800 лиц.
По инициативе прокуроров приведены в соответствие приговоры в отношении 1332 лиц, при этом улучшено положение 315 осужденных, 10 человек оправдано. В результате принимаемых мер по превенции пыток удалось добиться снижения регистрации таких фактов на 50% (с 791 до 398).
Отмечается, что одновременно улучшилось качество расследования дел данной категории, в этом году их в суд направлено в два раза больше. Всего к уголовной ответственности привлечено 69 сотрудников силовых органов, уже осуждено 31 лицо.
Кроме того, прокурорами расследован и направлен в суд ряд сложных уголовных дел, вызвавших общественный резонанс. В их числе дело по хищению 5 млрд тенге руководством Алматинского "Метрополитена", лесному пожару в области Абай. По делам об аварии на Экибастузской ТЭЦ, хищении в акимате области Жетысу, взрыве в оружейном магазине и лесном пожаре в Костанайской области состоялись обвинительные приговоры.
22.12.2023, 11:07 43776
Среднюю зарплату в Казахстане с 1 января 2024 года будут начислять по-новому
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 1 января 2024 года изменятся единые правила исчисления средней заработной платы.
Соответствующий приказ подписала министр труда и социальной защиты.
По новым правилам средняя заработная плата работника исчисляется путем умножения среднего дневного (часового) заработка на количество рабочих дней (рабочих часов), приходящихся на период события, исходя из баланса рабочего времени при пятидневной или шестидневной рабочей неделе.
Какие еще изменения внесены в правила:
- При суммированном учете рабочего времени средняя заработная плата работника, кроме оплаты листа временной нетрудоспособности, исчисляется путем умножения среднего часового заработка на среднедневное количество рабочих часов и количество календарных дней события. Документ содержит формулу расчета с разъяснениями. При этом актом работодателя может предусматриваться иной порядок расчета средней заработной платы, если это не ухудшает положение работников.
- Средняя заработная плата для исчисления социального пособия по временной нетрудоспособности у работников, работающих по суммированному учету рабочего времени, определяется путем умножения среднего часового заработка на количество рабочих часов, пропущенных вследствие временной нетрудоспособности, по графику сменности (графику вахт), составленному работодателем, но не более нормальной продолжительности рабочего времени, установленной балансом рабочего времени на соответствующий год.
- При прекращении трудового договора работнику, который не использовал или использовал неполностью оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск, производят компенсационную выплату за неиспользованные им дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска.
- Компенсационная выплата за неиспользованные дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска производится в порядке, предусмотренном пунктом 7 Правил, со следующего рабочего дня за датой прекращения трудового договора и подсчитываются рабочие дни (рабочие часы), приходящиеся на этот период, исходя из пятидневной или шестидневной рабочей недели.
- При суммированном учете рабочего времени компенсационная выплата за неиспользованные дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска производится в описанном выше порядке, исходя из баланса рабочего времени при пятидневной или шестидневной рабочей неделе.
Также к выплатам, не учитываемым при исчислении средней заработной платы, отнесли суммы, выплаченные работникам в случае простоя.
21.12.2023, 18:43 74381
Президент подписал закон о спецвыплатах работающим во вредных условиях труда
Закон представляет собой нововведение, которого ждут все граждане, работающие во вредных условиях труда
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Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественных объединений и социальной защиты лиц, занятых на работах с вредными условиями труда", сообщает пресс-служба Акорды.
Закон представляет собой нововведение, которого ждут все граждане, работающие во вредных условиях труда. Согласно поправкам, ответственность за введенную специальную социальную выплату распределяется поровну между государством, работодателем и работником.
21.12.2023, 11:15 89921
Казахстан и Китай построят гидротехнический объект на реке Улкен Уласты в ВКО
Вдоль реки Хоргос уже имеется общий гидротехнический объект
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Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана ведет переговоры с Китаем по более чем 20 рекам. Среди них - три крупные трансграничные реки: Ертыс, Или и Эмель, сообщили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время работает специально созданная группа по вопросу распределения воды между двумя государствами. Интересы Казахстана представляют 20 человек.
Сегодня стороны пришли к единому мнению по ряду статей соглашения по вопросу распределения воды.
У Казахстана и Китая есть общая река Хоргос. Вдоль реки, которая разделяет два государства, совместно с Китаем был построен общий гидротехнический объект. Его работа на 100% автоматизирована, а его шлюзы спроектированы таким образом, что вода течет одинаково по обе стороны границы. Когда одна сторона хочет изменить объем поступающей через шлюз воды, другая сторона автоматически получает такое же количество воды. По этому образцу была проведена реконструкция объекта вдоль реки Сумбе. Также имеется соглашение о строительстве общего объекта на реке Улкен Уласты в Восточно-Казахстанской области", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
21.12.2023, 09:58 81636
Антикор проводит внешний анализ коррупционных рисков в сфере спорта
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Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по противодействию коррупции проводит внешний анализ коррупционных рисков в сфере спорта.
Будет проанализирована деятельность Министерства туризма и спорта, в том числе его подведомственных организаций, по вопросам финансирования спорта. Кроме того, будут изучены бюджетные и внебюджетные источники, обеспечивающие проведение спортивных мероприятий, сборов, закупа экипировки, оборудования, спортивного питания, организации зарубежного командирования, вознаграждения, строительства спортивных объектов, а также содержание спортивных федераций и профессиональных клубов", - сообщили в Антикоре.
Отмечается, что анализ будет проводиться сотрудниками агентства, заинтересованных государственных органов и представителями гражданского общества.
Также Антикоррупционная служба приглашает граждан участвовать в проведении анализа.
Если вы владеете информацией о коррупционных рисках или имеете предложения по совершенствованию сферы финансирования спорта, просим направлять их на электронную почту [email protected]", - добавили в пресс-службе ведомства.
Как сообщалось ранее, пересмотреть систему работы спортивных институтов поручил Токаев после Азиады. По мнению президента, результаты выступления казахстанских спортсменов на Азиатских играх могли быть лучше. Он перечислил меры, которые необходимо принять в ближайшее время: кардинально повысить отдачу от средств, выделяемых на спорт высших достижений, улучшить качество управления в спортивной сфере, в кратчайшие сроки пересмотреть всю систему функционирования и взаимодействия институтов управления спортом и др.
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