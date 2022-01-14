Президент Казахстана провел телефонные переговоры с главами государств-членов ОДКБ

НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонные переговоры с главами государств-членов ОДКБ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Глава государства провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Беларуси Александром Лукашенко, президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном", - сообщает пресс-служба Акорды.
Как сообщили в пресс-службе, Касым-Жомарт Токаев проинформировал коллег по ОДКБ о начавшемся сегодня, 13 января, выводе миротворческого контингента из нашей страны и выразил им благодарность за оказанную поддержку в момент террористического нападения на Казахстан.
Также Токаев подчеркнул, что краткосрочное пребывание в Казахстане коллективных миротворческих сил продемонстрировало востребованность и эффективность ОДКБ как авторитетной международной организации.
Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев озвучил главные задачи нового правительства.