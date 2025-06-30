Теплосети Степногорска изношены на 75%

Фото: Акимат Акмолинской области

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Степногорск. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Аккенженов посетил теплоэлектроцентраль в Степногорске и проверил подготовку города к предстоящему отопительному сезону, - Министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Аккенженов посетил теплоэлектроцентраль в Степногорске и проверил подготовку города к предстоящему отопительному сезону, сообщили в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области.





Как отметили в управлении, Степногорская ТЭЦ работает с 1966 года и остается главным источником тепла и электричества для города, хотя оборудование изношено на 61,8%. В 2025 году на ремонт ТЭЦ направлено 7,4 миллиарда тенге частных инвестиций - планируется отремонтировать котлы и другое важное оборудование.





Акимат Акмолинской области

Износ теплосетей Степногорска составляет около 75%. Несмотря на уже выполненные ремонты, город все еще нуждается в обновлении сетей. Акимат области работает над привлечением дополнительных средств на эти цели", - говорится в сообщении.





В этом году на подготовку региона к зиме выделено более 31 миллиарда тенге. На сегодня в городе отремонтировано свыше 10 километров тепловых сетей.





Акимат Акмолинской области

Глава Минэнерго также осмотрел два крупных проекта. Первый - ремонт магистральной теплосети длиной более 12 километров, завершение работ планируется в сентябре. Второй проект - реконструкция внутриквартальных сетей общей протяженностью 9,6 километра. Сейчас заменено чуть меньше километра, но для завершения требуется еще 1,4 миллиарда тенге.





Кроме того, реализация проекта по реконструкции тепломагистрали ТЭЦ - город протяженностью 9,5 км (с диаметром труб 800 мм) планируется в рамках национального проекта.





По данному проекту уже получено положительное заключение от АО "Казцентр ЖКХ", он согласован с Комитетом по регулированию энергетики и Министерством энергетики, рассмотрен АО "Байтерек", и в настоящее время ведется работа с банками второго уровня и Банком развития Казахстана", - проинформировали в управлении.





Стоит отметить, что за последние годы жители Степногорска каждую зиму переживают аварийные отключения тепла и света в морозные дни. По словам местных жителей, прошедшая зима стала исключением. "К счастью, морозов почти не было", - отмечали комментаторы в соцсетях.





В феврале прошлого года из-за отключения линии электропередачи АО "KEGOC" Степногорская ТЭЦ снизила подачу теплоэнрегии. При этом о технологических нарушениях на ТЭЦ не сообщалось.





В декабре 2023 года из-за аварии на теплотрассе в Степногорске ряд многоэтажек остался без тепла в 35-градусный мороз. В некоторых домах размораживались трубы и лопались батареи.