Токаев дал поручения Абылкасымовой по обеспечению стабильности банковской системы и развитию финсектора

Нур-Султан. 18 декабря. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадину Абылкасымову, передает Kazakhstan Today.

"В ходе встречи глава государства дал Мадине Абылкасымовой ряд конкретных поручений по обеспечению стабильности банковской системы и развитию финансового сектора", - сообщила пресс-служба Акорды.

Новое Агентство будет располагаться в городе Алматы.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Казахстана реорганизован путем выделения из него Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка - государственного органа Республики Казахстан, непосредственно подчиненного и подотчетного президенту РК.





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