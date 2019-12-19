Токаев дал поручения Абылкасымовой по обеспечению стабильности банковской системы и развитию финсектора

"В ходе встречи глава государства дал Мадине Абылкасымовой ряд конкретных поручений по обеспечению стабильности банковской системы и развитию финансового сектора", - сообщила пресс-служба Акорды.
Новое Агентство будет располагаться в городе Алматы.
Как сообщалось ранее, Национальный банк Казахстана реорганизован путем выделения из него Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка - государственного органа Республики Казахстан, непосредственно подчиненного и подотчетного президенту РК.
Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Мадины Абылкасымовой председателем Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
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