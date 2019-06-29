Токаев дал ряд поручений новому руководителю администрации президента

Нур-Султан. 28 июня. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений только что назначенному руководителю администрации президента, передает Kazakhstan Today.

Назначил руководителем администрации президента Крымбека Кушербаева. Поставил перед ним ряд задач по модернизации работы АП, выстраиванию эффективных механизмов взаимодействия с центральными и местными органами власти", - написал Токаев в Twitter.

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