Токаев дал ряд поручений президенту Международной Тюркской академии

Нур-Султан. 4 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Международной тюркской академии Дархана Кыдырали, передает Kazakhstan Today.

Дархан Кыдырали рассказал президенту о деятельности Международной тюркской академии, о ходе подготовки к предстоящему международному форуму, посвященному цивилизации Великой Степи. Мероприятие, проводимое под эгидой ЮНЕСКО, состоится в Нур-Султане.

Президенту также были представлены книги, изданные к 100-летнему юбилею республиканской газеты "Егемен Казакстан".

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил результаты проведенной работы и дал ряд конкретных поручений, сообщает пресс-служба Акорды.

Напомним, месяц назад глава Международной тюркской академии презентовал Елбасы Нурсултану Назарбаеву ряд произведений, посвященных развитию независимого Казахстана.

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