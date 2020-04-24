Токаев: до конца месяца будем держать карантин, а дальше подумаем

Нур-Султан. 23 апреля. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил столичную модульную инфекционную больницу, построенную в течение двух недель в условиях чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Общая площадь медицинского учреждения составляет 7 тысяч квадратных метров. На ее строительство из республиканского бюджета было выделено 5,5 млрд тенге. Подрядчиком выступила группа компаний холдинга "BI Group". Конструкция возведена из модульных блоков с использованием технологий строительства быстровозводимых зданий. Клиника, рассчитанная на 200 коек, оснащена современными средствами обеспечения безопасности медперсонала и пациентов, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе посещения президент заслушал информацию министра здравоохранения Елжана Биртанова о текущей эпидемиологической ситуации и путях совершенствования противоинфекционной медицинской помощи.

Глава государства осмотрел лечебные блоки и палаты, оснащенные всем необходимым оборудованием для лечения пациентов. О ходе строительных работ и особенностях больницы ему рассказал председатель совета директоров строительного холдинга "BI Group" Айдын Рахимбаев.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что эта клиника является первым медицинским учреждением такого типа в стране и выразил признательность строителям за ее возведение.

В беседе с медиками президент поблагодарил их за самоотверженную работу во благо здоровья казахстанцев.

Вы на переднем фланге фронта борьбы против пандемии. Мы очень благодарны вам. Вы работаете днем и ночью. К сожалению, в Алматы мы не уберегли медиков . Сейчас занимаемся ликвидацией сложившейся чрезвычайной ситуации. Поэтому прошу вас быть начеку и прежде всего беречь самих себя", - сказал глава государства.

Главной задачей, стоящей перед государством, Касым-Жомарт Токаев назвал сохранение здоровья граждан. По его мнению, только здоровая нация сможет благополучно выйти из текущего кризиса.

Нужно принимать комплексные меры. В свое время мы одними из первых на постсоветском пространстве приняли необходимые меры. Я понимаю, что гражданам не совсем удобно соблюдать карантин, но другого пути нет. Во всяком случае, до конца нынешнего месяца мы будем держать этот карантин, а дальше подумаем", - заявил президент.

Глава государства также напомнил о важности поддержки экономики.

Нужно думать и об экономическом развитии, о малом и среднем бизнесе. Люди, которые ежедневным трудом зарабатывали себе на жизнь, конечно же, должны получить такую возможность. Об этом я скажу более подробно в своем телевизионном обращении на следующей неделе ", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

В продолжение беседы с врачами президент остановился на вопросе реформирования системы санитарно-эпидемиологической службы.

Каждый кризис влечет за собой уроки, которые нужно учитывать. Мы сейчас извлекаем уроки из этого кризиса и пандемии. Действительно, в последние годы в силу объективных обстоятельств необходимого внимания развитию и поддержанию в должном состоянии системы санитарно-эпидемиологической службы не уделялось. Вы это хорошо знаете. Мы сейчас будем перестраивать работу Министерства здравоохранения. Будут проведены соответствующие реформы. В частности, будут усилены полномочия главного санитарного врача", - заявил глава государства.

В свою очередь, медики выразили благодарность государству и президенту за оказываемую поддержку. Они также подняли вопрос о повышении заработной платы врачей-инфекционистов.

Сейчас мы консолидируем все средства бюджета. Вы должны понимать, что традиционные для Казахстана рынки обвалились. Мы недополучаем в бюджет серьезные суммы, на которые рассчитывали. Но даже и в этих тяжелейших финансовых условиях мы не оставим без внимания вашу просьбу", - ответил Касым-Жомарт Токаев.

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