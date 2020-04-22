Генпрокуратура проводит расследование по факту вспышки коронавируса среди медиков в Алматы

Нур-Султан. 21 апреля. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения Казахстана передало в Генеральную прокуратуру материалы проверки Центральной городской клинической больницы Алматы по факту вспышки коронавируса среди медиков, заявил министр здравоохранения Елжан Биртанов в эфире на страничке tengrinews.kz в Instagram.

Была проведена проверка Центральной городской больницы в Алматы надзорным органом, материалы переданы в прокуратуру. Думаю, что генпрокурор даст правовую оценку тем фактам, которые выявлены. Относительно неэтичного поведения руководителя, работает вторая комиссия в Алматы и собирает материалы, и не только касательно вспышки COVID-19, но и всей деятельности. Проверка проходит, по результатам дадим информацию", - цитирует министра портал zakon.kz .

Глава ведомства добавил, что расследование по факту массового заражения медиков - это "не какие-то местные разборки".

Этот вопрос находится на моем личном контроле, на контроле Генпрокуратуры. Я думаю, что Генпрокуратура даст правовую оценку тем фактам, которые были выявлены", - цитирует главу ведомства sputniknews.kz .

Биртанов отметил, что, по последним данным, в Казахстане коронавирусом заразились 589 медицинских работников.

Кроме того, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил главным врачам обеспечить постоянную проверку условий защиты персонала. Он отметил, что персональную ответственность за соблюдение требований протоколов средств индивидуальной защиты будут нести руководители медорганизаций.

В Центральной городской клинической больнице коронавирус зарегистрировали у 362 сотрудников.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на телеканал "Алматы" сообщили, что руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Айзат Молдагасимова в интервью телеканалу высказалась о возможных причинах заражения коронавирусом 12 медработников ЦГКБ Алматы. По ее словам, одной из причин могло стать несоблюдение самими медицинскими работниками всех мер предосторожности.

В понедельник, 13 апреля, медицинские работники ЦГКБ Алматы обвинили Молдагасимову в клевете и допустили, что заразились от санврачей - соответствующее обращение с просьбой о защите они направили президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.





По последним данным, в Казахстане коронавирусом заразились 1995 человек, 489 - выздоровели, 19 - скончались.

11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 171 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 2,5 млн.









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